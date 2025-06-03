川普政府：希6/4前各國提交關稅談判方案

據路透社看到致談判夥伴的1封信草稿顯示，川普政府希望各國在本週三（4日）之前就貿易談判，提出包括購買美國工業和農產品的關稅和配額優惠等提出最佳方案。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美敦促各國本週三前提供最佳的關稅方案，據路透社看到致談判夥伴的1封信草稿顯示，川普政府希望各國在本週三（4日）之前就貿易談判，提出包括購買美國工業和農產品的關稅和配額優惠等提出最佳方案，因為官員們試圖在僅5週的自我設定期限之前加快與多個夥伴的談判。

這份由美國貿易代表辦公室起草的草案，讓人們得以了解川普總統計畫如何結束與數十個國家的艱難談判。

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該文件表明，美國政府內部迫切需要在緊迫的期限內完成協議。儘管白宮經濟顧問哈塞特等官員曾多次承諾，幾項協議即將完成，但迄今為止，美國只與主要貿易夥伴英國達成了1項協議。即使是這項有限的協議，也更像是正在進行的談判框架，而非最終協議。

在草案中，美國要求各國列出若干關鍵領域的最佳方案，包括購買美國工業和農產品的關稅和配額優惠，以及糾正任何非關稅壁壘的計劃。

信中稱，其他要求包括對數位貿易和經濟安全的承諾，以及對特定國家的承諾。

信中進一步指出，美國將在幾天內評估答覆，並提供可能包括互惠關稅稅率的「可能的著陸區」。

目前尚不清楚哪些國家將收到這封信，但該信函是針對那些正在積極談判的國家，這些談判包括舉行會議和交換文件。華盛頓已經與歐盟、日本、越南和印度等國進行了此類談判。

美國貿易代表辦公室1位官員表示，貿易談判仍在進行中。與許多主要貿易夥伴的富有成效的談判仍在快速推進。評估進展並評估後續步驟符合各方利益。

美國全國對外貿易委員會全球貿易政策副總裁蒂芬妮史密斯對美國貿易代表辦公室的舉措表示歡迎。

她對路透社表示：「美國貿易代表辦公室正在盡快推進談判，我們對此感到鼓舞。」她還表示，如果能夠以1種恢復貿易關係可預測性和穩定性的方式達成貿易協議，消除美國企業在海外面臨的壁壘，並降低美國關稅，那麼這將是一個雙贏的結果。

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