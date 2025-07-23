Meta開發自有AI晶片Arke 傳尋求聯發科合作

Meta將開發AI自有晶片，傳出尋求聯發科合作。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國科技媒體《Wccftech》23日報導，人工智慧（AI）競賽的龐大成本讓Meta吃不消，進而促使其決心開發代號「Arke」的自有AI晶片，據悉Meta尋求聯發科合作，開發用於AI推理的Arke晶片，預計採用台積電2奈米先進製程，並於2027年上半年投入量產。

報導說，聯發科已表示將於今年第4季進行2奈米試產流片（tape-out）。這家台灣公司在設計最先進晶片組方面已累積經驗，使其成為Meta的理想合作夥伴，聯發科之前曾為Meta的智慧眼鏡開發客製化晶片，因此在AI晶片開發上，Meta自然尋求聯發科合作。

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報導引述《DigiTimes》指出，Arke並未被納入Meta的原始計畫，該公司原本計畫2025年底量產另一晶片「Iris」，接下來則是Olympus晶片，據說該晶片採用台積電2奈米「N2P」架構，然而為了維持成本效益，並降低對輝達的依賴，迫使Meta將Arke擠入其目前的產品線，該晶片預計用於AI推理。

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