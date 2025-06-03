美中貿易再度緊張 白宮：川習本週可能通話會談

白宮發言人李威特證實，川普與習近平本週可能通話。圖為川普與習近平兩人2019年於G20峰會會面。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國上月中在日內瓦會談達成初步貿易協議，但美中雙方近期再度於多項議題針鋒相對，近期傳出美國總統川普與中國國家主席習近平可能將進行電話會談，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）2日指出：「我可以證實，兩位領導人本週可能通話。」

綜合外媒報導，川普5月30日指控北京當局違反美中雙方達成的初步貿易協議，更計畫自4日起將進口鋼鋁關稅從25%提高至50%。中方6月2日則反駁，川普的指控毫無根據，將採取有力措施捍衛自身利益。

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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）1日曾表示，川普與中國國家主席習近平很快就會通話，緩和雙方針對關鍵礦產所引發的緊張情勢。一名不具名白宮資深官員向《CNBC》透露，川普與習近平可能在本週一對一通話，但是「大概不會是今天（2日）」。

白宮發言人李威特2日被問及川普與習近平是否會通話時表示：「我可以證實，兩位領導人本週可能通話。」但李威特並沒有提到是本週何時通話。

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