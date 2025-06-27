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中國房市4年跌20％還不夠！高盛預警還有「更痛的一刀」

2025/06/27 12:33

中國的房地產危機已邁入第4年，而市場距離真正觸底仍遙遙無期。（法新社）中國的房地產危機已邁入第4年，而市場距離真正觸底仍遙遙無期。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國的房地產危機已邁入第4年，而市場距離真正觸底仍遙遙無期。高盛分析師於週三（25日）發布的一份報告中表示，房價在過去4年累計下跌20%，預期未來仍可能再下滑10%，直到2027年才有望見底。

《商業內幕》報導，這份報告是根據對1960年以來全球15個經濟體房市崩盤案例的研究。高盛指出，一個典型的房市修正周期，房價中位數跌幅約為30%，持續時間約為6年。高盛將「房市崩盤」定義為從景氣高點起計，房價下跌至少20%。

報告指出：「考量到住房資產的耐用性，以及房價調整的黏著性，要使房市徹底觸底，往往需要多年時間。」

中國房市今年初曾一度出現回穩跡象，房價跌勢趨緩，但近期房價與交易活動再度疲軟。根據中國官方數據，今年5月70個大中城市的新建住宅價格，年減3.5%、月減0.2%，出現7個月來最大跌幅，而二手房價格則錄得8個月以來最劇烈的下滑。

高盛分析師表示：「中國正在發生的房市調整，是10年來全球最具代表性的重大經濟事件之一。」

中國房地產危機始於2021年，當時中國政府為抑制房地產開發商過度借貸，實施更嚴格的貸款限制，涵蓋開發商與購屋者，藉此降低房地產對金融體系構成的系統性風險。

這些政策使中國歷經數十年的房地產榮景急劇放緩，並與當時嚴苛的疫情封控政策交相衝擊，加劇經濟壓力。但儘管壓力不斷升高，中國政策制定者對於貨幣與財政刺激的回應仍趨保守。高盛在報告中指出，這與其他國家在面對房市嚴重下行時的應對方式形成鮮明對比。

報告指出，週期性寬鬆政策力度不足，恐導致信心與私人需求持續低迷，並使通縮壓力延續。分析師預計，一旦房價大幅下滑、出口顯著放緩或失業率升高，中國政府才有望啟動進一步寬鬆政策。

報告補充稱：「中國對於本輪房市下行的政策回應，較過去歷史案例明顯保守，這意味著若要避免需求持續疲弱，仍須加大政策寬鬆力道。然而，限制政策作為的主因往往不是政策能力，而是政治意願。」報告並預估，中國一線城市將可能自2026年底左右開始引領房市反彈。

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