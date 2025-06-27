美國封殺奏效！輝達H20遭禁 DeepSeek R2新模型難產

外媒報導，DeepSeek R2模型發布延宕。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）原本計劃5月推出最新R2模型，因執行長梁文峰對其效能不滿意，所以尚未決定其正式發表時間，近期恐難打入市場。外媒指出，即便R2獲得批准，美國4月起限制輝達H20高階晶片出口至中國，也有效阻止DeepSeek發展。

外媒《The Information》引述知情人士指出，R2原本被視為DeepSeek超人氣推理模型R1的接班版本，目標提升程式碼生成與非英語語言推理方面有所突破。

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DeepSeek工程師過去數月持續優化R2，等待梁文峰拍板放行。不過，報導強調，即便R2獲得批准，市場推廣也面臨巨大挑戰，因為中國雲端服務供應商恐怕也無法應付客戶需求。

主因在於客戶目前多半是透過雲端上部署的輝達降規版AI晶片H20來運行上一代模型R1，但由於美國出口管制，這些雲端服務供應商正面臨輝達晶片日益短缺問題。

報導指出，目前大多數DeepSeek企業客戶使用R1模型，配備的正是輝達的H20晶片。然而，美國4月加碼出口限制，連H20這類唯一合法出口中國的AI晶片也被封殺。

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