晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美國封殺奏效！輝達H20遭禁 DeepSeek R2新模型難產

2025/06/27 15:14

外媒報導，DeepSeek R2模型發布延宕。（示意圖，彭博）外媒報導，DeepSeek R2模型發布延宕。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）原本計劃5月推出最新R2模型，因執行長梁文峰對其效能不滿意，所以尚未決定其正式發表時間，近期恐難打入市場。外媒指出，即便R2獲得批准，美國4月起限制輝達H20高階晶片出口至中國，也有效阻止DeepSeek發展。

外媒《The Information》引述知情人士指出，R2原本被視為DeepSeek超人氣推理模型R1的接班版本，目標提升程式碼生成與非英語語言推理方面有所突破。

DeepSeek工程師過去數月持續優化R2，等待梁文峰拍板放行。不過，報導強調，即便R2獲得批准，市場推廣也面臨巨大挑戰，因為中國雲端服務供應商恐怕也無法應付客戶需求。

主因在於客戶目前多半是透過雲端上部署的輝達降規版AI晶片H20來運行上一代模型R1，但由於美國出口管制，這些雲端服務供應商正面臨輝達晶片日益短缺問題。

報導指出，目前大多數DeepSeek企業客戶使用R1模型，配備的正是輝達的H20晶片。然而，美國4月加碼出口限制，連H20這類唯一合法出口中國的AI晶片也被封殺。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財