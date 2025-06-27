英特爾慘崩和台積電兩樣情！外媒1文曝殘酷差別

台積電在晶圓代工維持領先地位，英特爾正積極追趕。（彭博資料照，本報合成）





高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國半導體大廠英特爾（Intel）曾經在半導體具有霸主地位，但卻從遙遙領先到如今落後於台積電（2330），外媒對比分析點出殘酷事實：一家巨頭（台積電）正在經歷破紀錄的增長，而另一家昔日的領軍企業（英特爾）則正努力應對增長停滯、虧損加劇以及大規模的公司重組。

《Daily Chhattisgarh News》報導指出，兩大晶片巨頭之間不斷擴大的差距，不僅僅是季度收益問題，還反映出截然不同的戰略和技術橫溝，這可能會決定其未來定位，尤其是在人工智慧（AI）時代。

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對英特爾而言，2025年的開局注定伴隨著巨大的財務壓力，第1季的業績顯示出其面臨的嚴峻挑戰，像是營收持平、虧損不斷增加、利潤率下降、核心業務下滑。

營收持平部分，報導表示，英特爾第1季營收仍停滯在127億美元（約新台幣3681億元），沒有年成長，卻還虧損8億美元（約新台幣231億元），高於去年同期4億美元（約新台幣115億元）的虧損，毛利率下降至36.9%。

除此之外，英特爾還面臨製造延遲、外部競爭問題，在生產最先進、最高效晶片的競爭中，它已經落後於台積電，在晶片設計方面也面臨來自超微和輝達等公司的激烈競爭。

為了應對持續的財務壓力，英特爾啟動多項重大舉措，包括1項15億美元（約新台幣434億元）的成本削減計劃，以及公司歷史上最大規模的裁員計劃，裁員人數超過2.1萬人。新上任執行長陳立武強調，公司將注重營運效率，但這些舉措凸顯扭轉局面的迫切需求。

反觀台積電，持續以勢不可擋的姿態運作。台積電2025年第1季的業績打破了紀錄，並展現了其對先進半導體市場的牢牢掌控。

報導指出，台積電擁有先進技術優勢，加上市場對AI驅的需求，推動了台積電的成長，第1季累計營收新台幣8392.54億元，年增41.6%。此外，台積電的成功得益於其純晶圓代工模式，身為全球晶片設計商的首選製造商，台積電在晶圓代工業務的市佔率已攀升約65%的絕對優勢，而英特爾新興的晶圓代工市佔率僅7%。

台積電憑藉著清晰的下1代2奈米和1.6奈米製程發展路線圖，台積電有望進一步擴大其技術和財務領先優勢。

報導表示，英特爾面臨的挑戰是結構性的，源自於多年來製造延遲，這使得台積電得以奪取技術領先地位。

儘管英特爾正在雄心勃勃地投資自有代工服務和新的AI晶片，但執行風險仍然很高，還必須證明自己能夠持續按時、大規模的交付先進技術，以重拾客戶和投資者的信心。

報導指出，台積電的成功建立在其代工業務模式之上，台積電不設計自己的晶片，而是專門為其他公司（如蘋果、輝達和超微）製造晶片，這種專注使其成為先進製程的全球領導者，使其成為任何需要最先進晶片的公司不可或缺的合作夥伴。

台積電憑藉著雄厚的財力和製造業領導地位，鞏固了其領先優勢，而隨著產業加速邁向AI未來，關鍵問題在於英特爾能否快速適應，縮小差距，否則將面臨進一步甩在身後的風險。

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