黃金重摔！創3個月來最大單日跌幅

黃金週一（11日）創3個月來最大跌幅。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，將不會對進口黃金課徵關稅，同時投資人等待本週將公布的消費者物價指數（CPI），以獲得更多和聯準會（Fed）利率展望相關的線索，黃金週一（11日）創3個月來最大跌幅。

《路透》、《Market Watch》報導，紐約12月黃金期貨盤中下跌2.5%，報每盎司3404.70美元，是5月12日以來最大單日跌幅，也創8月1日以來最低收盤價；黃金現貨價下跌1.2%，報每盎司3358.33美元。

金價上週五曾因進口金條也在特定國家關稅範圍內，而觸及歷史新高。

川普週一在Truth Social上發布聲明表示，黃金將不受關稅影響，但並未提供更多細節。

Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）說，隨著這種不確定性消除，市場可能變得更加悲觀，「交易員將把注意力轉移到其他事情上，這實際上可能對黃金有利，因為美國即將降低利率」。

美國預定週二公布7月CPI，接著週四公布生產者物價指數（PPI）。

威克夫說：「如果這禮拜的通膨數據略比市場預期高，有可能幫助Fed緩和市場對9月降息的預期心理，進而對黃金不利。」

近來由於美國就業報告比預期疲軟，交易員也開始加碼押注9月降息。

分析師認為，另1個打壓黃金的因素，可能是俄烏止戰的希望。川普預定本週五在阿拉斯加，和俄羅斯總統普廷會面。

