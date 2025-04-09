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《路透》民調：73％美國人預期川普關稅將導致物價上漲

2025/04/09 09:14

有73％的美國受訪者認為，在進口產品新關稅生效後，未來6個月內他們日常購買的物品價格將會上漲。（彭博）有73％的美國受訪者認為，在進口產品新關稅生效後，未來6個月內他們日常購買的物品價格將會上漲。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普4月2日發布對等關稅措施，導致全球股市震動，《路透》與民調機構「益普索」（Ipsos）近期進行民調，有73％的受訪者認為，在針對幾乎所有進口產品徵收的新關稅生效後，未來6個月內他們日常購買的物品價格將會上漲。

根據《路透》民調結果顯示，只有4％受訪者認為關稅生效後商品價格會下降，73％受訪者認為會上升，其餘受訪者則認為價格不會改變，或是選擇不回答。此外，約有57％的受訪者反對新關稅措施，39％受訪者支持，另有52％受訪者認為他們同意川普政府所說的「其他國家在國際貿易方面一直在利用美國」。

美國人針對提高關稅是否是好方法，大多存在黨派分歧。半數受訪者表示，他們同意「為了使美國在長期內更加強大，任何短期的經濟痛苦都是值得的」的說法，同意的受訪者幾乎都是共和黨支持者，而另外近半數不同意的受訪者，則是包括幾乎所有民主黨支持者。

此次調查在4月4日至4月6日針對1027名美國成年人進行全國調查，抽樣誤差為±3.0%。

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