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盧秀燕會見歐洲經貿辦事處長 促中央降台歐關稅

2025/04/07 19:26

歐洲經貿辦事處長谷力哲拜會盧秀燕。（記者蘇孟娟攝）歐洲經貿辦事處長谷力哲拜會盧秀燕。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕美國宣佈對等關稅，調高不少國家進口美國關稅，歐洲經貿辦事處長谷力哲今（7）日拜會台中市長盧秀燕，強調兩國未來可加強貿易合作，盧秀燕說，美國提高關稅所帶來的全球經貿挑戰是「危機也是轉機！」，她建議擴大台灣與歐盟的經貿交流，更呼籲中央降低或抵減台歐之間的關稅，增加雙方誘因，提升彼此進入對方市場的機會。

盧秀燕指出，台中與歐洲往來密切，也是重要的貿易夥伴，中部擁有我國最大的離岸風力發電場域，已吸引英國、德國、丹麥等歐盟成員國廠商到此投資。

盧秀燕說，世界各國面對美國提高關稅的影響，想必都正在研議對策，但「危機就是轉機」，台灣除了繼續努力維持在美國的市場之外，建議可增加與歐洲的經貿交流，擴大市場、分散市場；她建議台歐雙方可檢討調減關稅，增加進入對方市場的誘因，雖然關稅是由中央負責制訂，但是地方的聲音及歐洲各國的聲音也非常重要。

谷力哲指出，有關美國關稅議題造成全球震盪，歐盟各國的財政首長都聚集在布魯塞爾進行討論，以非常謹慎的態度來探索因應對策；對於盧秀燕所提建議，無論在於拓展市場，或是討論未來關稅調整的可能性，對於歐盟會員國的財政首長也是一個未來可思考的議題。

谷力哲也認同，雙方可在既有的貿易基礎上拓展合作，台中是非常有潛力的投資地點，有非常多的歐洲企業，尤其在風電產業表現非常傑出，很多台商在歐盟也發展得非常好，期盼在此基礎下，能夠探討、找出更多合作機會來拓展雙方的經貿合作，也很樂見在文化等多元領域推動交流。

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