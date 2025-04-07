忘了技術分析吧！韓媒：股市低點預測毫無意義

關稅問題無法在短時間內徹底解決，如果出現更多噪音，股市跌幅可能更大。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布徵收對等關稅後，全球股市暴跌。韓媒指出，在川普固執堅持嚴苛關稅下，現在以技術面來預測股市何時才是低點，根本是毫無意義的事。

在美國對通貨停滯性膨脹的擔憂不斷加劇，標準普爾500指數和那斯達克指數在關稅公告發布後的兩天內分別暴跌10.5％和11.4％。預計股市下跌還會持續。截至今日午盤，韓國KOSPI指數已暴跌逾5%，跌破2340點關卡。今早 KOSPI 期貨指數暴跌後，韓國交易所透過啟動賣方交易暫時暫停交易。

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證券業有一種無奈的分析，認為計算技術指標分析低點幾乎沒有意義。

SK證券研究員表示，很難將市場視為理性，因此估值低點等邏輯可能行不通，由於關稅問題無法在短時間內徹底解決，如果出現更多噪音，跌幅可能會更大，即使反彈，幅度也不會很大。

韓國Kiwoom證券研究員韓智英（音譯）警告，4月2日開始正式實施的川普對等關稅政策的風險，正在吞噬一切，並引發股市的連續暴跌、韓國國內股市也將從今天開始受到美國引發的暴跌的後遺症。

未來對遭美國徵收關稅國家的報復性關稅，則可能會進一步加劇市場波動。由於川普威脅徵收額外關稅作為報復，人們擔心市場不確定性可能會加劇。

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