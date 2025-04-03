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川普簽行政命令 取消中國「廉價貨物」免關稅待遇

2025/04/03 07:27

川普簽署行政命令．終止中國的「廉價貨物」透過「小額豁免」制度享有的免關稅待遇。（彭博）川普簽署行政命令．終止中國的「廉價貨物」透過「小額豁免」制度享有的免關稅待遇。（彭博）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在公布對各國徵收對等關稅之相關細則之際，針對中國的「廉價貨物」透過「小額豁免」（de minimis）制度享有的免關稅待遇，川普簽署行政命令宣布終止。

綜合外媒報導，先前美國貿易進口存在漏洞，來自中國的「廉價貨物」，意即價值低於800美元的商品得以免關稅進口，此漏洞導致例如「希音」（Shein）和「Temu」等中國電商平台得以規避進口關稅。由於包括美國企業在內的其他企業，在大量採購商品時必須繳納關稅，針對中國「廉價貨物」採取的免關稅措施，無疑是削弱其他零售商的競爭力。

川普在2月1日在一次行政命令簽署中，首次針對來自中國的「廉價貨物」，先前允許價值低於800美元的商品免關稅、僅需「最低限度」檢查即可進入美國的規則被終止，不過這項命令在2月7日暫停，原因是相關單位沒有充足時間準備，導致包裹在港口堆積如山，因此中國「廉價貨物」仍繼續享有關稅豁免。

近年來透過這種方式進入美國的包裹數量激增，去年達到14億件。目前進入美國的所有包裹中有超過90%都是透過「小額豁免」制度進入，其中約60%來自中國，主要由Temu和Shein等零售電商主導。

白宮消息人士指出，川普2日簽署一項行政命令，終止「小額豁免」制度，於此同時也消除這項「貿易漏洞」。該命令規定，自美東時間5月2日凌晨0點1分起，來自中國及香港的進口商品免稅待遇將被終止。

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