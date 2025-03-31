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美國擬於4月2日公布對等關稅案 行政院：密切掌握、備妥因應方案

2025/03/31 11:14

美國川普總統於2月對外宣布，可能於4月2日對外國貿易夥伴課徵對等關稅。行政院經貿辦表示，未來會持續密切掌握最新情勢發展，備好各項因應方案。 （資料照）美國川普總統於2月對外宣布，可能於4月2日對外國貿易夥伴課徵對等關稅。行政院經貿辦表示，未來會持續密切掌握最新情勢發展，備好各項因應方案。 （資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對美國即將在本週推出對等關稅等措施，行政院長卓榮泰昨天傍晚，偕同副院長鄭麗君及「台美經貿工作小組」等成員前往總統官邸，向總統報告最新情勢及政府團隊現階段各項評估及因應方案的整備工作。行政院經貿辦表示，未來會持續密切掌握最新情勢發展，備好各項因應方案。

行政院經貿辦指出，美國川普總統於2月對外宣布，可能於4月2日對外國貿易夥伴課徵對等關稅。卓揆於30日偕同鄭麗君及台美經貿工作小組成員向總統完整報告小組為因應此情勢之整備工作，未來會持續密切掌握最新情勢發展，備好各項因應方案。

經貿辦說明，因應川普總統當選後可能的美國新政，政院於去（2024）年11月即依卓揆指示，由鄭麗君主持台美經貿工作小組。尤其，針對美國川普政府所提貿易政策及可能之對等關稅，政院台美經貿小組二個月以來已完成關稅情境分析及衝擊評估，並研擬多面向因應方案，給予產業有力支持與協助。政院未來將持續密切關注美方最新政策措施，積極規劃相應之因應方案，並適時說明。

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