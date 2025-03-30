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川普汽車關稅倒數 彭博：最大贏家中國、最大輸家日韓

2025/03/30 20:48

費克林認為，川普的汽車關稅形同將汽車產業的未來之匙交給中國。（法新社）費克林認為，川普的汽車關稅形同將汽車產業的未來之匙交給中國。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普課徵汽車與零組件25％關稅將於4月2日生效，彭博專欄作家費克林（David Fickling）指出，美國此舉將使盟邦日本與南韓成為最大輸家，並拱手將主導未來全球汽車產業的鑰匙交在中國之手。

他說，川普的汽車關稅將使日韓受創最慘重，因為他們佔美國進口汽車約3分之1，北美之外進口車3分之2。日韓對於電動車的發展也至關重要，去年兩國企業生產全球逾4分之1電動車電池，成為該市場上，中國唯一有力的挑戰者。

他指出，為了將製造業工作帶回美國，而對這兩個亞洲盟友揮拳是奇怪策略。2023年韓國是美國新項目的最大投資國，簽署了215億美元的新建廠計畫，而日本耗費數十年，在美國匯集了最大的外國直接投資組合，資產達7830億美元，佔相關總額15％。

前總統拜登建立非中乾淨能源供應鏈的政策，促使美國與日韓關係更緊密，韓國樂金新能源、三星SDI與SK On公司承諾投資540億美元，從密西根至喬治亞州設立15座電池廠。數據顯示，自2021年以來，電動車電池廠佔回流美國的就業機會逾50％。

他指出，通用、福特與斯泰蘭蒂斯與這3家韓企中的1家合作生產其電動車電池，而特斯拉則是與日本松下控股公司合作。如果美國汽車業追求電動願景，就必須有這些亞洲企業才能成功。

日韓電池製造商不僅是為底特律的車企生產電池，他們也融入不出口就難以存活的美國本土汽車產業。現代與起亞汽車在美國的獲利高於母國市場，去年其美國廠的產能約佔北美銷售兩百萬輛車的3分之1。

費克林說，摧毀日韓車企的利潤，營收依賴他們的電池製造商將是下一個受害者，這些公司的利潤通常最多只有個位數。尤有甚者，隨著比亞迪、寧德時代等規模更大的中國競手擴大電池領域的領先差距，這些公司實已陷入困境。

對川普而言，關稅措施是為了粉碎拜登殘餘的乾淨能源政策，他首批行政命令中，包括廢除獎勵電動車生產的法規、停止對電動車的充電補助等。然而，隨著全球汽車產業走向電動化發展，美國與盟友已大幅落後中國，如今再摧毀整個非中供應鏈的脆弱連結，川普正保證一個由北京主導的未來。

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