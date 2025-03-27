摩根投信推創新服務 基金配息直接入帳全支付

摩根投信將自4月起與全支付共同合作，推出創新金融服務「收益進帳全支付」。左為摩根投信董事長唐德瑜，右為全支付總經理游金榮。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕摩根投信將自4月起與全支付共同合作，推出創新金融服務「收益進帳全支付」，新增全支付作為配息入帳管道之一，成為市場上第一家可選擇將基金配息直接入帳到全支付的基金公司。

摩根投信董事長唐德瑜表示，今年是摩根資產管理在台灣滿40週年，摩根是第一家提供線上基金交易的外資公司，且自2023年起推出一系列數位級別基金，一直致力於提供多樣化的創新金融產品和服務。今年摩根投信進一步看到基金配息後的實質運用需求，決定與全支付攜手合作，推出「收益進帳全支付」。

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唐德瑜說，摩根投信成為市場上第一家可選擇將基金配息直接入帳到全支付的基金公司，此舉將讓配息方式更靈活多元，幫助大家更有效地管理資金，提升資金使用效率。

全支付總經理游金榮指出，全支付在市場上有超過530萬的用戶，而摩根資產管理則是耕耘台灣投資市場40年的業者，這次雙方決定合作，主要是因為全支付和摩根都以客戶需求為上，站在這樣的共同信念上，決定共同攜手推出「收益進帳全支付」。

游金榮說，對全支付來說，透過本次與摩根合作可以擴大全支付的用戶基礎；其次，用戶將基金配息轉入全支付後，可望增加消費者黏著度提升全支付的交易額；最後，異業合作的契機有機會促使開發更多針對金融服務的創新功能，提升平台的競爭力。

游金榮說，這也是全支付第一次和基金公司合作將基金配息入帳到全支付同時也是業界首創；因此，為了回饋客戶而提供優惠，凡是在2025年4月1日至12月31日，完成「收益進帳全支付」綁定，且單月摩根境內基金配息成功入帳全支付帳戶者，次月使用全支付消費單筆滿新台幣500元以上，全支付即回饋500全點，活動期間累積最高可得4000全點。

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