輸美關稅大增，興櫃股野獸國宣布2月啟用泰國產線。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕面臨美國針對中國生產製造加徵20％關稅政策，以IP產業品牌為主的興櫃股野獸國宣布，已提早在2023年開始投資泰國生產線，並與當地夥伴合作，成為另一座海外工廠，並於今年2月正式啟用泰國廠。

野獸國為台灣IP產業品牌，由美系IP授權逐步拓展至日系IP，開發品牌授權、IP營運、展覽活動，目前產品銷售到全世界30個國家，2024年台灣營收占比達63％，海外營收則占37％，整體海外銷售成長幅度高達58％。

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野獸國財務長楊傑麟指出，目前在美國加州、中國上海、馬來西亞吉隆坡，以及泰國曼谷都設有子公司，並成功打入美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）通路，為因應美國總統川普提出的關稅政策，今年2月正式啟用泰國產能，同時挹注2月營收表現，未來透過泰國廠除減少關稅壁壘的影響，也能達到產能彈性調配的目的。

他也說，每年首季都是野獸國傳統淡季，主要由於中國廠面臨春節長假停產影響，如今泰國廠開始投產，將中國接單移轉到泰國廠生產出貨，淡化中國春節因素，他分析，今年2月營收1.04億元、年增16.13％，就可看出泰國廠的初步效應，而去年11月野獸國轉虧為盈後，營運狀況持續轉佳，今年上半年有望繳出優於去年同期的成績。

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