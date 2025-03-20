金檢取代第八波信用管制 房貸資金將一路緊縮到第四季

房產業者認為，即便沒有第八波信用管制，央行是透過金檢來管控房貸，預期第四季以前房貸仍處於緊縮狀態。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕金檢取代第八波選擇性信用管制。央行今召開理監事會議，除利率連四凍外，也未進一步推出第八波信用管制，房產業者認為，即便沒有第八波，事實是透過金檢來管控，預期第四季以前房貸仍處於緊縮狀態。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行先前就透露以金檢取代第八波管制，而且光是金檢就讓銀行端神經緊繃，面對央行採取全場緊迫盯人的防守方式。

請繼續往下閱讀...

而銀行因整體資金吃緊，也開始對於申貸民眾審慎檢視，申貸戶可明顯感受到申請房貸不易，尤其目前利率、寬限期等各項房貸條件都不若去年上半年寬鬆，即便未祭出第八波，預期房市買氣仍處低氣壓狀態，甚至到第四季前，申請房貸仍處緊縮情形。

央行關注週轉金流向

央行點出後續金檢重點，包括銀行辦理購屋貸款與房屋抵押貸款轉增貸的週轉金貸款，列為檢查重點，曾敬德表示，央行已經開始關切週轉金的資金流向，未來必要時會去辦理跨行資金流向檢查，避免借款人利用銀行搬家的行為違規。

回顧這波房市買氣反轉直下，主要是去年8月央行要求銀行自主管理房地產放款，9月19日又祭出第七波選擇性信用管制，等於直接鎖緊房貸水龍頭，讓預售屋、中古屋買氣直接進入冷凍庫，民眾對於房價預期也從過往積極飆漲轉為保守看待，曾敬德認為，央行應該是看到房市買氣降溫並回歸理性，因此，並未再推第八波選擇性管制措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法