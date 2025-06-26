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離開英特爾是被逼的？季辛格全說了

2025/06/26 20:54

英特爾前執行長季辛格。（彭博）英特爾前執行長季辛格。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾陷入成立56年來最大危機後，執行長季辛格（Pat Gelsinger） 已於去年12月1日退休，外傳季辛格是「被迫退休」。季辛格在日本受訪強調，離開英特爾對我來說極為艱難，「我想完成未竟的事業，卻沒有機會」，暗示辭職的決定是由第三方做出，而非他本人。

日媒《PC Watch》報導，季辛格近日現身矽谷投資基金Playground Global在日本舉行的記者會，這是季辛格從英特爾退休後首次訪問日本，他受訪談及自己從英特爾辭職以及成為Playground Global合夥人的過程。

季辛格說，「從英特爾辭職的決定對我來說極為艱難，我想完成我未竟的事業，卻沒有機會」。他沒有透露細節，但暗示辭職的決定是由第三方做出，而非他本人。

日媒推測，季辛格遭「第三方」逼退指的可能是英特爾董事會，他們與季辛格的分歧與代工業務有關。

科技媒體《Wccftech》進一步解釋季辛格離開英特爾的原因，在季辛格的領導下，英特爾的消費業務除了成長乏力之外，代工業務也遭受巨大的損失，不僅是財務損失，還有市場聲譽受損。

英特爾代工業務原本的製程藍圖為4年5個節點（five-nodes-in-four-years，5N4Y），但許多節點未能引起市場關注，僅限於內部使用。英特爾未能兌現其IDM 2.0戰略目標，儘管季辛格曾表示，對18A製程（對標台積電2奈米）寄予厚望，鑑於他已離開英特爾，IDM 2.0戰略應該已經破滅。

如今，在新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）的領導下，英特爾正將積極變革，包括大規模裁員、擴大與代工廠的合作，以及調整英特爾對代工部門的策略，同時啟動18A製程的量產，這很可能將向展示出季辛格過去幾年的研發成果。

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