張忠謀夫婦現身觀看《造山者》紀錄片 觀眾驚喜歡呼鼓掌

台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬現身戲院觀賞《造山者》半導體紀錄片，散場時，在觀眾的歡呼與熱烈掌聲中跟大家揮手致意。（記者洪友芳翻攝，羿鋒老師Threads授權）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電創辦人張忠謀26日晚間在夫人張淑芬、保鑣陪同下，現身台北信義威秀影城戲院觀賞《造山者》半導體紀錄片的售票場次，引起現場觀眾矚目，他低調婉拒跟現場觀眾合照，散場時，在觀眾的歡呼與熱烈掌聲中，跟大家揮手致意才離開。

根據現場觀眾「羿峰老師」轉述，張忠謀夫婦是在台北信義威秀影城觀賞8點20分那場，很多觀眾一入場就看到他，發現跟張忠謀看同一場，高興得不得了。

「造山者」由知名紀錄片導演蕭菊貞耗時5年，訪問超過80位第一代半導體工程師、技術員、產官學界人士與諸多古今人事物串連拍攝而成，但影片卻沒有實際訪問到張忠謀，成為很多觀眾的疑問，也是影片中的一大缺角。

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導演蕭菊貞在臉書寫說，她得知張忠謀也到到電影院看《造山者》了，她也跟著緊張又興奮，當然也有一點失落，很複雜的心情。

她說，她其實一直希望能更靠近一點，能拍得更深一點，甚至很想能直接訪張忠謀，但努力了、二年，他忙寫書，或許也對紀錄片導演陌生。台積電對拍攝的限制當然也是層層防護的，總之，還是有太多現實的限制，讓她只能在李國鼎獎的頒獎現場出動四機拍下他的身影和說話。

蕭菊貞指出，張忠謀在半導體業的重要性和關鍵地位是無庸置疑的，因此她大量搜集、閱讀了許多資料，努力在有限篇幅裡，梳理出張忠謀對台灣半導體產業發展上的貢獻。

蕭菊貞表示，最後片尾，他的聲音和說話內容，其實是她在剪接台和錄音室時，很慎重和嚴肅的面對，她想那不只是對台積電，也是對台灣的深切鼓勵和呼喚。

蕭菊貞說，當台積電董事長暨總裁魏哲家在今年三月間，進出美國白宮和台灣總統府出席記者會，宣布台積電到美國加碼投資千億美元，接連新聞事件後，她發呆了幾天，最後決定把定稿的版本打破，再修一稿。看過紀錄片的朋友，應該懂她的感受。「台灣太辛苦了，台積電也在最前線的浪頭上頂住了台灣！」。

蕭菊貞心有所感寫說，當媒體關心台積電股價，當有人唱衰台灣時，她必須說，她對台積電和台灣都是有信心的。

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