美終止台積電南京廠VEU資格 經濟部深夜回應了

2025/09/02 23:51

〔記者廖家寧／台北報導〕美方終止台積電南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，經濟部回應，台積電目前在中國僅有南京廠涉及美國BIS管制項目（16奈米），占台積電整體產能僅約3%，評估不影響台灣整體產業競爭力。

經濟部說明，美國政府取消對台積電南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，代表未來進口每台美國設備，需單獨申請許可。

經濟部進一步說明，此舉意味著南京廠取得美國產業安全局（BIS）的許可，將從「綠色通道」模式（亦即授權允許取得美國管制貨品，無需逐批申請），回歸到須「逐案審批」的模式，此一發展將會對該廠未來營運的可預期性造成影響。

經濟部指出，台積電發布聲明表示已收到美方的通知，美國政府對台積電南京廠的VEU授權將在2025年12月31日起被撤銷。台積電也表示，在與美國政府溝通時，亦將致力確保其南京廠的運營不間斷。

經濟部續指，消息指出BIS上週也宣布取消兩家韓國公司VEU，包括三星及海力士，評估此舉應非針對台積電或特定廠商。由於台美半導體供應鏈關係極為密切，且美方持續加強半導體管制措施，國內業者應持續強化出口管制的法遵作為，以保障其權益。

經濟部指出，三星DRAM約2成產能在中國，海力士約4成，而台積電目前在中國僅有南京廠涉及美國BIS管制項目（16奈米），評估佔台積電整體產能僅約3%、未來可能持續降低，且佔整體台灣半導體生產比例更低，評估不影響台灣整體產業競爭力。

經濟部強調，將持續與美方及我國業者保持密切聯繫，掌握其狀況與提供協助。

