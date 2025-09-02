美國出手了 撤銷台積電對中國晶片供應豁免權

彭博新聞報導，美國已撤銷台積電位於中國的主要晶片製造基地自由運送必要設備的授權。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博新聞報導，美國已撤銷台積電向其位於中國的主要晶片製造基地自由運送必要設備的授權，這可能會削弱台積電在舊一代工廠的生產能力。

美國官員最近通知台積電，決定終止台積電南京工廠所謂的「驗證最終用戶」（VEU）資格。此舉與美國先前撤銷三星電子和SK海力士旗下中國工廠的VEU資格的做法如出一轍。這些豁免將於大約4個月後到期。

台積電在聲明中表示：「台積電已收到美國政府的通知，我們將於2025年12月31日起撤銷對台積電南京工廠的VEU授權」；「我們正在評估形勢並採取適當措施，包括與美國政府溝通，但我們仍將全力致力於確保台積電南京工廠的不間斷運作。」

華府的舉動危及半導體產業一些最重要公司的中國業務，這些公司來自兩大晶片製造巨頭，同時也是美國的盟友。

儘管美國官員表示，他們打算頒發維持這些設施運作所需的許可證，但從一籃子許可到單獨審批的轉變，帶來實際獲得這些許可證的等待時間的不確定性。知情人士表示，官員目前正在研究解決方案，以減輕官僚負擔，尤其是在現有許可證申請大量積壓的情況下。

與三星和SK海力士相當一部分生產在中國相比，台積電在中國的製造業務規模相對較小。該公司南京工廠於2018年投產，去年僅貢獻了台積電總收入的一小部分。該工廠擁有先進的16奈米製程技術，該製程早在十多年前就已實現商業化。

美國商務部工業和安全局上周宣布對這兩家韓國公司的出口管制豁免決定，稱美國正在堵塞使美國公司「處於競爭劣勢」的「出口管制漏洞」。該機構也正式撤銷了三星和SK海力士在《聯邦公報》中的VEU資格，並撤銷了英特爾公司在中國大連一家工廠的VEU資格，SK海力士後來收購了這家工廠。

由於台積電的VEU狀態從未在《聯邦公報》上公佈，因此美國商務部工業和安全局沒有像其他受影響公司那樣可以修改的公共法規。但總的來說，對台積電、三星和SK海力士的淨影響是一樣的：當VEU撤銷生效時，這些晶片製造商在中國工廠的供應商將需要主動尋求美國許可證，以運輸受美國出口管制的商品。這包括從先進的製造設備到生產過程中消耗的備件和化學品等所有產品。

