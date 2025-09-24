晴時多雲

鮑爾談話引爆股匯雙殺！新台幣貶破30.3元 收30.321元

2025/09/24 17:49

鮑爾談話引爆股匯雙殺！新台幣貶破30.3元 收30.321元。（記者陳梅英攝）鮑爾談話引爆股匯雙殺！新台幣貶破30.3元 收30.321元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾談話稱目前股市估值已「相當高」，並示警降息步調過快恐助長通膨，鮑爾談話引爆股市獲利了結賣壓，美元順勢反彈，台北股匯同步收黑，新台幣兌美元匯率貶破30.3元關卡，收在30.321元，貶2.7分，匯價連5黑，成交量13.235億美元。

台股則是下跌50.64點，收在26196.73點，三大法人合計賣超143.15億元。其中，外資賣超129.5億元。

外資賣超且熱錢匯出，新台幣一早即貶破30.3元關卡，午後進一步下探至30.339元，出口商把握機會進場拋匯，台幣尾盤貶幅收斂。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數小漲0.1%，主要亞幣全面走低，其中，日圓重挫0.21%、韓元大跌0.15%、新幣貶值0.12%、台幣貶0.09%、人民幣也跌0.08%。

鮑爾昨日於羅德島州出席活動中示警經濟下行與通膨上升風險同時存在，降息必須謹慎。

匯銀人士指出，雖然鮑爾談話為美元帶來支撐，但從最新利率點陣圖來看，聯準會年底前仍可能降息兩碼，且官員對未來利率前景意見分歧，也限制美元反彈空間。市場目前聚焦本週五即將公布的美國個人消費支出（PCE）物價指數，這是Fed偏好的通膨指標，數據表現將成為後續政策與金融市場走向的關鍵。

新台幣匯價除受到美元間接影響外，目前股市處在歷史高點，後續走勢也看外資動向以及央行態度而定，過去一週，新台幣匯價大致在30元至30.4元之間。

