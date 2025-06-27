LTN經濟通》離開太空層 川普得聽馬斯克的？

若沒有了SpaceX，NASA和一系列美國太空計畫，恐怕會陷入嚴重危機。（路透）

天龍號是美國唯一能載人的太空船

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國家太空總署（NASA）的「阿提米絲計劃」（Artemis program），目標是重返月球並建立長期科研基地，並為未來人類登陸火星鋪路。作為阿提米絲計劃的一部分，馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司SpaceX，具有舉足輕重的地位，而對於NASA來說，SpaceX更是NASA貨運和載人任務的重要合作夥伴，而SpaceX的天龍號太空船（又譯龍飛船、Dragon spacecraft）更是美國唯一能載人的太空船，因此若沒有了SpaceX，NASA和一系列美國太空計畫，恐怕會陷入嚴重危機。

川普與馬斯克公開撕破臉後，川普揚言要取消馬斯克旗下SpaceX的政府合約，馬斯克旋即在社交媒體X反擊，稱天龍號太空船將立即退役。儘管馬斯克目前已改口，不會把天龍號太空船退役，但也引發外界憂心。

請繼續往下閱讀...

這是因為自2012年以來，SpaceX的天龍號太空船就一直在執行前往國際太空站（ISS）的任務，目前天龍號太空船是美國本土運送機組人員、貨物至國際太空站的唯一選擇，因為波音公司的星際飛機（Starliner），不僅成本比天龍號太空船還要高，迄今還只成功過一次載人飛行測試，且還因為氦氣洩漏和推進器控制問題，導致2名太空人被迫滯留在ISS中9個月，直到今年3月才回到地球。

天龍號太空船是美國本土運送機組人員、貨物至國際太空站的唯一選擇。圖為SpaceX獵鷹9號火箭和天龍號太空船的發射畫面。（法新社）

SpaceX的政府合約若被終止 NASA只能求助俄羅斯

值得注意的是，SpaceX是美國聯邦政府最大的合約承包商之一，僅在2024年會計年度就獲得了價值約 38 億美元（約新台幣1136億元）的政府合約，而自2015年以來，SpaceX已獲得超過130億美元（約新台幣3888億元）的NASA合約，成為NASA最大的私人合作夥伴之一。除此之外，根據 FedScout 的資料，自 2008 年以來，SpaceX總共從 NASA、美國空軍以及其他機構獲得了超過 200 億美元（約新台幣5982億元）的合約。換句話說，美國的國家安全、太空計劃等，已經和SpaceX的業務深度融合。

戰略與國際研究中心航空航天安全項目副主任斯沃普（Clayton Swope）說，如果SpaceX的政府合約被終止，NASA 將不得不求助於俄羅斯，來往返國際太空站。斯沃普形容，SpaceX不是闌尾，而是美國在太空領域的重要器官。

SpaceX是美國最大的聯邦政府合約承包商之一，在NASA位於佛州的甘迺迪太空中心內，就可看到SpaceX的設施。（法新社）

SpaceX火箭可回收使用

至於SpaceX是馬斯克在2002年創辦的太空運輸公司，其核心目標是降低太空運輸的成本，最終進行火星殖民，該公司在火箭推進、可重複使用運載火箭、載人航太和衛星星座技術方面取得了許多進展，特別是可重複使用的載具，因為太空船和火箭的建造成本高昂，若可重複利用，就可以把成本多次分攤在不同任務中就好比旅客搭乘飛機從紐約飛到倫敦，飛機並不會在降落後就被拋棄不用一樣。

以SpaceX旗下的「星艦」（Starship）來說，星艦在2024年10月進行第5次試射時，採用了全新回收技術，使用被戲稱為「筷子」的2隻金屬手臂，夾住返回的火箭助推器，而且首次測試就成功。星艦系統由「超級重型」（Super Heavy）助推器和「星艦」火箭組成，當時在升空後，超級重型助推器在離地表74公里處和星艦分離，隨後順利進行反推重返大氣層，並由「筷子」金屬手臂成功捕捉回發射區域，順利著陸，這個超現實的畫面引來圍觀群眾歡呼。

星艦在2024年10月進行第5次試射時，採用了全新回收技術，使用被戲稱為「筷子」的2隻金屬手臂，夾住返回的火箭助推器。（法新社）

Starlink在俄烏戰一役成名

SpaceX旗下業務，還有網際網路衛星通訊系統「星鏈」（Starlink）。星鏈是利用大量部署的小型衛星，組成低軌道（LEO）衛星群，可以為世界各地偏僻、收訊不良的地區提供網路服務，目前已在102個國家運行。截至2024年9月，星鏈部署的現役衛星正式超過7000顆，SpaceX預計在2027年部署多達4.2萬顆衛星，為全球提供高速網路與通訊。

在2022年俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵後，星鏈更是發揮了重要作用，讓烏克蘭軍隊即使停電也能聯繫彼此，有助於烏軍使用網路遙控無人機鎖定俄羅斯戰車並追蹤其位置，甚至主動對俄軍發動攻擊。

SpaceX不但資金充裕，且商業模式儼然成形，以可回收的火箭為NASA或其他衛星業者運送補給品或發射衛星至太空賺取運費，進而分攤火箭發射、部署衛星等建置成本。而SpaceX旗下業務，和美國政府的太空事業可以說是密不可分，這也讓華爾街對SpaceX的前景看好。

「女股神」伍德 （Cathie Wood） 的方舟投資 （ARK Invest） ，今年6月就出具報告指出，SpaceX的市值到2030年將達到2.5兆美元（約新台幣74.77兆元），相當於波音公司目前市值的12倍，也遠高於2024年12月最新融資時的3500億美元（約新台幣104.68億元）。

方舟投資還預估到2030年，SpaceX的年營收將逼近2000億美元（約新台幣5.98兆元），稅息折舊攤銷前利潤 （EBITDA） 將超過1500億美元（約新台幣4.48兆元），EBITDA利潤率達8成。

星鏈為世界各地偏僻、收訊不良的地區提供網路服務，在俄烏戰爭爆發後，烏克蘭人廣泛使用星鏈獲得網路。（彭博）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法