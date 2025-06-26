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文組涼了？美調查「這些科系」畢業5年賺最多

2025/06/26 18:03

美國研究揭露，大學畢業5年後能賺到最多的錢的科系，集中在工程、電腦科學和醫療健康領域。（示意圖，路透）美國研究揭露，大學畢業5年後能賺到最多的錢的科系，集中在工程、電腦科學和醫療健康領域。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕大學學歷對未來的收入有所幫助，在很大程度也取決於大學念了什麼科系。美國一項新研究揭露，大學畢業5年之後，可以賺到最多錢的科系集中在工程、電腦科學和醫療健康領域。

英國《獨立報》（The Independent）報導，美國學生貸款平台「Student Choice」根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）數據，計算出各科系畢業後5年內的「投資報酬率」，希望幫助準大學生在選擇科系時，做出更明智決策。該分析以4年大學總花費與各領域畢業五年後的薪資中位數相比，計算出投資報酬率。

結果顯示，2024年最熱門的大學科系中，以「工程學」投資報酬率最高，達到326.6%。接下來依序為「電腦科學與資訊科技」，投資報酬率為310.3%；「護理學」280.9%；「會計學」261.3%；「生物化學」248.2%。

若以各科系對應的「熱門職業」來看，畢業5年後投資報酬率最高的職業為「電腦與資訊系統經理」，高達553.7%。第二名是「廣告與行銷經理」，為511.4%；第三名為「航空航太工程師」，427%；第四名為「公共關係與募款經理」，426.2%；第五名是「軟體開發人員」，425.1%。

Student Choice強調，投資報酬率只是選擇大學科系的考量之一，學生貸款利率、住房成本等現實條件，也都應納入考量。該機構也提醒，這份排名並未計入上述變數，建議大家根據自身情況，審慎選擇科系與貸款方案。

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