遊客注意！日本發生6.7級地震後發布海嘯預警

日本廣播協會（NHK）報導，下午5點12分，岩手縣海岸70公里處觀測到海嘯，預計海嘯將很快抵達太平洋沿岸。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本本州島東海岸發生6.2級地震後，對岩手縣發布了海嘯預警，警告可能出現1公尺高的海浪，同時確認女川核電廠沒有出現任何問題。

日本公共廣播機構NHK週日（9日）表示，日本對北部岩手縣發布了海嘯預警，要求居民遠離沿海地區。

請繼續往下閱讀...

根據日本廣播協會（NHK）報導，下午5點12分，岩手縣海岸70公里處觀測到海嘯，預計海嘯將很快抵達太平洋沿岸。報導稱，預計海嘯浪高約1公尺。

日本北部地區至今仍籠罩在2011年發生的9級海底大地震的陰影之下，那場地震引發的海嘯造成約1萬8500人死亡或失蹤。

海嘯也導致三個反應爐熔毀。福島核電廠造成了日本戰後最嚴重的災難，也是自俄羅斯切爾諾貝利核事故以來世界上最嚴重的核事故。

日本位於太平洋「火環」西緣的四個主要構造板塊之上，是世界上構造活動最活躍的國家之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法