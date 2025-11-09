鳳凰颱風》台電整備4千人力待命搶修

因應鳳凰颱風來襲，台電動員4千名搶修人力，進行防災設備及備料盤點。（台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應鳳凰颱風逼近，台電5日起啟動防颱整備作業，全面加強鄰近供電線路樹竹修剪，完成防災設備及備料盤點，總計部署超過4000名搶修人力。

台電說明，依鳳凰颱風預報路徑，預估東部及中南部地區受影響程度較大，台電已整合人力及設備資源，總計部署超過4000名搶修人力、逾2800輛搶修車輛及逾1700台搶修機具，並備妥各地跨區支援機制，必要時將迅速啟動支援機制，並運用無人機協助巡查，提升災情掌握速度及復電效率。

另針對丹娜絲風災受損嚴重的嘉南地區，台電表示，目前已完成線路復舊及整備作業，並加強防災檢查及樹竹修剪，沿海地區變電所及線路也實施礙掃及線路檢測作業，力求在颱風期間維持穩定供電，保障民眾用電安全。

台電強調，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修儘快為民來電，復電順序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則，從變電所開始，接著是主要線路，最後是支線，逐步恢復供電，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。

