日媒曝：三菱汽車將委託鴻海生產電動車

日本《共同社》報導，知情人士表示，三菱汽車計劃委託鴻海集團生產其電動車。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本《共同社》報導，知情人士表示，三菱汽車計劃委託鴻海集團生產其電動車，以降低生產成本。消息人士稱，三菱預計最快將於未來幾週內與鴻海共同宣布其計劃。

報導指出，鴻海一直熱衷於與另外2家日本汽車製造商本田及日產建立合作夥伴關係。根據該計劃，三菱汽車將以自己的電動車品牌銷售鴻海生產的汽車。消息人士稱，委託生產的車型尚未最終確定。

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事實上，鴻海於2025年3月14日舉行2024年第四季線上法說會時，董事長劉揚偉於揭露未來展望時透露，預計未來1至2個月內會與某日本車廠簽約，確定雙方的合作細節，當時就引發猜測。

此外，2024年末，日本汽車大廠本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）就拋出震撼彈，雙方正安排合併談判，之後甚至可能會將三菱（Mitsubishi）加入這樁併購案，消息傳出後，當時又有日媒報導，台灣的鴻海（2317）也有意收購Nissan。

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