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越南人爆買黃金！手捧鈔票還買不到 越媒直擊賣到缺貨盛況

2025/03/20 11:11

越南人民瘋買黃金。（歐新社資料照）越南人民瘋買黃金。（歐新社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕19日現貨黃金一度觸及3051.99美元的歷史高點，黃金價格不斷創下新高，但仍未消滅名重買黃金的熱情。越媒指出，越南人民瘋買黃金，即使是下雨天也要排隊購買，一些金飾店祭出限購條件，還有一些店更是賣到缺貨。

綜合越媒報導，隨著越南黃金價格逐漸逼近每兩1億越南盾（約新台幣12.9萬元）價格關卡，吸引大批越南民眾購買黃金投資或儲存。

越媒報導，越南一些金飾店，早上還沒開門就有民眾前往排隊，甚至在河內1間金飾店外，即使是下著雨，民眾仍排起長隊要購買黃金。

而越南金飾店Bao Tin Minh Chau就表示，由於需求量龐大，他們店裡的顧客最多只能買1兩金條和兩枚金戒指。民眾Manh就表示，自己從銀行取了3億越南盾（約新台幣38.7萬元）的現金，結果發現有限購。

此外，更有許多金飾店直接賣到缺貨，民眾想買也買不到。根據當地媒體採訪，受訪者Lan小姐表示：「雖然金價很高，但我還是決定買入。」她認為，如果黃金價格下跌，可能會有損失，但她看好長期的上漲趨勢。

另1名受訪者則是購買黃金當作長期投資，因在經濟不斷波動的背景之下，黃金是一個避險管道，長期持有是相當有價值的。

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