星際之門來了！首個資料中心群可容納40萬顆輝達晶片

星際之門首個資料中心群預計可容納多達40萬顆輝達AI晶片。（圖擷自OpenAI執行長奧特曼X貼文）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI新創OpenAI斥資1000億美元（約3.32兆元新台幣）打造名為「星際之門（Stargate）」的基礎設施，首個資料中心群預計將擁有可容納多達40萬顆輝達（NVIDIA）AI晶片的空間，如果確實滿載，預計將成為目前全球最大的AI運算能力叢集之一。

《彭博》報導，據開發商Crusoe表示，這個資料中心綜合體位於德州小城亞伯林（Abilene），預計2026年中完工。儘管這座設施夠大，可以支援數十萬個先進的AI晶片，但目前仍不清楚最終會採用多少顆晶片。

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今年1月，OpenAI、軟銀集團（SoftBank Group）和甲骨文公司（Oracle）在白宮的活動中宣佈成立星際之門合資企業，旨在為ChatGPT製造商推出更先進的AI模型提供所需的實體基礎設施。OpenAI先前預告，星際之門將在美國拓展多達10個站點。

知情人士透露，甲骨文已同意將亞伯林全部的建築都用於星際之門。針對報導，Crusoe拒絕為客戶發言；OpenAI拒絕置評；甲骨文則未回應。

星際之門加入了領先科技公司之間的競爭，進一步擴大輝達最新晶片的採用。Meta表示，計劃到2024年底，公司的運算能力將相當於60萬顆輝達H100。專注於AI的雲端供應商CoreWeave在本（3）月初的公開募股文件中透露，公司在32個資料中心，擁有超過25萬顆輝達GPU（圖型處理器）。

雖然星際之門是在今年1月才正式宣佈，但是亞伯林的資料中心綜合大樓早在此之前就開始籌備。開發商Crusoe執行長洛克米勒（Chase Lochmiller）受訪時表示，去年6月就破土動工了，並且以非常快的速度建設。據報，目前約有2千人參與建設，並計劃增加到近5千人。Crusoe指出，預計將建造8動資料中心大樓，每棟大樓可容納多達5萬顆輝達GB200晶片。

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