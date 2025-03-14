加油族鬆口氣！下週國內油價不調整

下周國內油價不調整。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族注意！中油也持續啟動雙平穩措施，吸收後，預估下週國內油價不調整，發油量最大的95無鉛汽油每公升維持在30.7元。

國際油價因美國關稅政策引發經濟衰退擔憂、沙烏地阿拉伯調降4月份銷往亞洲原油合約訂價而下跌。

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中油累算至3月13日的調價指標7D3B週均價為71.24美元，較上週71.34下跌0.1美元；本週新臺幣兌美元匯率為32.932元，較上週32.867元貶值0.065元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.3元，柴油調漲0.3元。

中油吸收後，下週汽、柴油預估實際不調整；依照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.9元。

最終實際調整金額有待本週日中午12點，由台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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