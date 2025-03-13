晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

竹科新貴參加豪飲比賽身亡 財部：酒促違規最高罰50萬

2025/03/13 18:03

財政部國庫署表示，酒販賣業者應避免刺激消費者過量，違法最高罰50萬元。（記者鄭琪芳攝）財政部國庫署表示，酒販賣業者應避免刺激消費者過量，違法最高罰50萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕去年9月一位25歲的竹科工程師參加知名酒吧舉辦的8分鐘豪飲1公升活動，因為瞬間飲酒過量而身亡。財政部國庫署今表示，業者應避免刺激消費者過量或不當飲用酒類，若有鼓勵短時間大量飲酒的行銷活動，恐違反「菸酒管理法」，最高處罰鍰50萬元。

新竹科學園區一名25歲工程師，2024年9月前往北市信義區松壽路知名戶外酒吧找朋友，並挑戰8分鐘豪飲1公升「斷魂百香果」調酒活動，隨後感到身體不適，步行200公尺到附近百貨公司，最後被發現陳屍在百貨公司地下2樓的廁所。台北市政府稽查後，上述案例遭罰鍰3萬元。

鑑於近期偶有發生民眾於短時間過量飲酒導致憾事情形，國庫署呼籲，酒吧、餐酒館等酒販賣業者，應避免舉辦短時間大量飲酒的行銷活動，以保障民眾飲酒安全。酒販賣業者應避免刺激消費者過量或不當飲用酒類，其不但涉及社會觀感及企業社會責任，且恐觸犯「菸酒管理法」第51條第1項，最高50萬元罰鍰的處罰規定。

國庫署說明，「菸酒管理法」及「酒類標示管理辦法」明定，酒類廣告或促銷，應明顯標示「禁止酒駕」，並應標示「飲酒過量，有害健康」或「短時間內大量灌酒會使人立即喪命」等警語，且不得有鼓勵或提倡飲酒的情形，以維護國民健康。

國庫署也呼籲民眾，短時間大量飲酒會造成體內酒精濃度急遽上升，恐造成健康危害，甚至喪命；提醒民眾不論於酒吧及餐酒館等飲酒場所或與親友餐敘，皆應理性飲酒，以免危害身心健康，造成憾事。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財