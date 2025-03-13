竹科新貴參加豪飲比賽身亡 財部：酒促違規最高罰50萬

財政部國庫署表示，酒販賣業者應避免刺激消費者過量，違法最高罰50萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕去年9月一位25歲的竹科工程師參加知名酒吧舉辦的8分鐘豪飲1公升活動，因為瞬間飲酒過量而身亡。財政部國庫署今表示，業者應避免刺激消費者過量或不當飲用酒類，若有鼓勵短時間大量飲酒的行銷活動，恐違反「菸酒管理法」，最高處罰鍰50萬元。

新竹科學園區一名25歲工程師，2024年9月前往北市信義區松壽路知名戶外酒吧找朋友，並挑戰8分鐘豪飲1公升「斷魂百香果」調酒活動，隨後感到身體不適，步行200公尺到附近百貨公司，最後被發現陳屍在百貨公司地下2樓的廁所。台北市政府稽查後，上述案例遭罰鍰3萬元。

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鑑於近期偶有發生民眾於短時間過量飲酒導致憾事情形，國庫署呼籲，酒吧、餐酒館等酒販賣業者，應避免舉辦短時間大量飲酒的行銷活動，以保障民眾飲酒安全。酒販賣業者應避免刺激消費者過量或不當飲用酒類，其不但涉及社會觀感及企業社會責任，且恐觸犯「菸酒管理法」第51條第1項，最高50萬元罰鍰的處罰規定。

國庫署說明，「菸酒管理法」及「酒類標示管理辦法」明定，酒類廣告或促銷，應明顯標示「禁止酒駕」，並應標示「飲酒過量，有害健康」或「短時間內大量灌酒會使人立即喪命」等警語，且不得有鼓勵或提倡飲酒的情形，以維護國民健康。

國庫署也呼籲民眾，短時間大量飲酒會造成體內酒精濃度急遽上升，恐造成健康危害，甚至喪命；提醒民眾不論於酒吧及餐酒館等飲酒場所或與親友餐敘，皆應理性飲酒，以免危害身心健康，造成憾事。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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