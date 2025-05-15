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辜仲諒一審遭判刑 金管會籲「知所進退」

2025/05/15 22:47

辜仲諒涉「澄清湖大樓」購地案，台北地院13日判處辜仲諒7年8月徒刑，並限制出境出海8個月，可上訴。（資料照）辜仲諒涉「澄清湖大樓」購地案，台北地院13日判處辜仲諒7年8月徒刑，並限制出境出海8個月，可上訴。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕針對中國信託慈善基金會董事長辜仲諒涉「澄清湖大樓」購地案，北院一審判7年8月徒刑；對此，金管會銀行局表示，金融機構受政府高度監理，且為社會大眾所信賴，負責人應該要用更高標準來自我要求．因此，考慮到外界觀感，應該要「知所進退」。

銀行局副局長王允中表示，中信金5月13日已通報「重大偶發」，將依規定7個營業日內，函報相關辦理情形，因此，金管會將審慎妥適的處理。

若負責人尚未受到判決宣告確定，依現行「金控或銀行負責人應具備資格條件準則」之規定，並沒有達到必須要解除董事資格之標準。也就是，依法論法，辜仲諒擔任中信金的董事資格沒有問題。

不過，王允中也說明，如果金融業負責人的司法案件遭到起訴、或受法院判刑，也會影響到社會大眾對這家金融機構的信賴和觀感，導致個人行為「外溢」到金融機構，進而損及金融機構或銀行信譽。

換言之，即使法律沒有要求，但金管會希望，可以採取高標準來看待，畢竟，負責人需要考量是否有損及金融機構的信譽或聲譽，該怎麼做，他們應該都知道，自己要去判斷的。

王允中強調，針對涉及相關涉訟的金融機構負責人，應該從維護聲譽的角度，思考對於金融機構的影響，並且要「知所進退」。

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