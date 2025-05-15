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黃仁勳拿到中東最肥訂單 外媒曝北京淪最大輸家

2025/05/15 20:43

輝達執行長黃仁勳跟隨美國總統川普訪問中東，斬獲大單。（法新社）輝達執行長黃仁勳跟隨美國總統川普訪問中東，斬獲大單。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普近日訪問中東，放寬對中東盟友的AI晶片出口管制，輝達除了向沙烏地阿拉伯出售1.8萬顆Blackwell晶片，川普還考慮允許阿拉伯聯合大公國（阿聯）購買100萬至150萬顆先進輝達晶片。分析師認為，美沙達成的晶片協議是全球AI的分水嶺，使中東地區在AI競賽之中，比北京擁有更大優勢，中國則淪為最大輸家，只能拿到低階晶片，更因美沙的新晶片協議，讓中美貿易談判變得複雜。

《財星》（Fortune）報導，輝達將向沙國主權財富基金旗下設立的AI基礎建設公司Humain，提供1.8萬顆最先進的AI晶片。AMD也與Humain合作，AMD將為一項價值100億美元的計畫，提供橫跨沙國至美國的資料中心晶片與軟體。

另外，亞馬遜和思科也與 Humain 簽署合作夥伴關係，亞馬遜將在沙國打造一個AI專區，投資額50億美元以上。思科則結合與沙國宏大的AI願景，共同打造基礎建設。

Wedbush Securities 董事總經理艾弗斯（Dan Ives）說，美國與沙烏地阿拉伯的晶片交易是全球 AI 的分水嶺時刻，使中東地區在 AI 競賽中，比中國具有巨大優勢。

艾弗斯認為，可以肯定的是，Alphabet 和亞馬遜等美國客戶，仍是輝達優先考慮重點，而不是新的中東客戶，尤其是在大型科技公司預計 2025 年將在AI和數據中心投資上花費 3200 億美元的情況下。但在晶片交易方面，沙國將獲得比美國以外的其他國家，更優惠的待遇。

艾弗斯說，中東最終可能會在未來十年為 AI 市場機會增加 1 兆美元，鑑於美中關係仍然脆弱，「我認為這是一個分水嶺時刻」。

報導提及，正當Humain 獲得 1.8萬顆輝達最新Blackwell晶片之際，中國卻不得不接受輝達專為中國打造的降規版 H20 晶片（這款晶片已禁止輸中），其性能遠不如 Blackwell 晶片。

艾弗斯直言，中國是最大的輸家，不僅因為它的晶片品質較低，還因為美沙的新協定將使中美之間正在進行的貿易談判複雜化。

儘管華為是輝達在中國最具威脅的競爭對手，但艾弗斯並不相信華為能夠與美國競爭對手並駕齊驅。他說，輝達擁有AI革命性技術，每個人都知道這一點。

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