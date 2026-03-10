自由電子報
對抗外交孤立 彭博：台灣擬首度發債注資海外投資

2026/03/10 15:37

面對中國的外交孤立，台灣考慮發債，為海外投資籌集資金。（路透）面對中國的外交孤立，台灣考慮發債，為海外投資籌集資金。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，台灣官員透露，台灣考慮首度發行債券，為海外投資計畫籌集資金，台灣正加劇努力，以對抗中國的外交孤立。

這些官員指出，台灣外交部負責國際援助的部門「國際合作發展基金會」（ICDF，國合會）正準備發行永續發展債券，初步規模相當於2億美元（63.5億台幣），可能以台幣計價。

知情官員說，由國合會籌集的資金將主要用於海外計畫，可能包括與綠能基礎建設、再生能源人工智慧（AI）運算中心，以及監測氣候變化的遙測系統等相關計畫。

報導指出，一個新的海外投資融資來源將給與台灣更多財力，對抗北京孤立台灣的企圖。台灣國際合作發展基金會首次嘗試進入債市，是台灣利用其經濟實力，擴大台灣海外影響力，以遏阻中國並與其他國家交往的舉措。

台灣國合會目前持有150億台幣資產，現在正與有關機關，包括金融監督管理委員會、台灣證券交易所磋商，以了解監管要求。此次債券發行須獲得監管機關批准，因為這將是非營利私人單位首度尋求以此種方式向公眾借款。

國合會發言人表示，發行債券方案仍在討論中，尚未定案。

