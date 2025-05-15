川普正面對決！自曝與庫克對話「不希望蘋果在印度建廠」

川普告訴蘋果執行長庫克「停止在印度建廠」。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普15日在卡達進行訪問，他透露，已告訴蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）「停止在印度建廠」，並批評蘋果試圖將產能從中國轉移到印度的做法，要求「轉回美國生產」。

綜合外媒報導，川普目前正在中東訪問，15日川普在一場與卡達商界領袖的活動上透露「昨天我跟庫克有一點小摩擦」，川普說自己告訴庫克：「我的朋友，我對你很好，你說要在美國投資5000億美元，但現在我聽說你到處在印度建廠，我不希望你在印度生產」。川普還補充說，雙方討論後，蘋果將會「增加在美國的生產規模」。

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川普自爆：「我跟庫克說，我們這麼多年來忍受你在中國建廠，現在你該回來幫我們了。我們不想你去印度，讓印度自己顧自己……我們要你在美國生產。」川普還表示，蘋果將「提升」在美國的生產規模，但未透露細節。

另外，川普批評印度是全世界關稅壁壘最高的國家之一，美國商品要打進這個全球人口最多的市場「非常困難」。不過川普也透露，印度已向美國提出了一項協議，「他們願意不向我們收取任何關稅」，盼能就關稅問題達成協議。

川普這番言論，可能會對蘋果的長期策略造成影響。因為蘋果原本計畫在明年底前，將大部分銷往美國的iPhone都由印度工廠組裝，作為降低對中國依賴、應對關稅與地緣政治風險的重要一環。目前蘋果在美國本土並沒有iPhone生產線，而大部分機型仍是由中國生產。

目前在印度組裝大部分iPhone的是鴻海（Foxconn）位於印度南部的工廠。印度塔塔集團（Tata Group）旗下電子製造部門，在收購和接管和碩（Pegatron）與緯創（Wistron）在印度的業務後，也成為蘋果的重要供應商。據彭博先前報導，鴻海與塔塔目前正在印度南部擴建新廠、增加產能。

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