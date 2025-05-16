LTN經濟通》巴菲特最愚蠢投資 卻成就股神帝國

「股神」巴菲特宣布今年底退休，旗下的波克夏應聲下跌，市值縮水千億美元。（法新社）

「股神」宣布退休 波克夏股價重挫

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特（Warren Buffett）於今年股東大會宣布，將於今年底退休，結束長達60年波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）領導職位。在巴菲特交棒的震撼消息一出，隔天美股開盤後，波克夏股價隨即下跌，包括波克夏-A和波克夏-B的跌幅均達6%以上。

據報導，波克夏海瑟威的前身為紡織公司，巴菲特自1965年接手後迄今，波克夏股價已大漲約5.5萬倍，不僅跑贏大盤，甚至在某些年份還逆勢反漲。

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美媒指出，自1965年至2024年間，巴菲特執掌波克夏的股價飆升5502284%；相較之下，S&P500指數上漲了39054%（含股息）。以波克夏相當於19.9%的複合年報酬率計算，幾乎是S&P500指數約10.4%的兩倍，相當驚人。

與此同時，5大共同基金對比其績效，也是遙望車尾燈。數據顯示，同一時間Fidelity Magellan Fund為15.4%、526,557 %，Vanguard Windsor Fund為11.5%、69,630%，American Funds Investment Company of America為11.4%、65,251%，Dodge & Cox Stock Fund為11.1%、56,682%。

波克夏旗下掌握189家子公司、2640億美元股票與3480億美元現金資產。分析師指出，近年巴菲特欽點的交棒人阿貝爾（Greg Abel）早已接手多數業務，並展現穩健領導能力，但巴菲特的象徵意義及投資眼光是難以取代，因此市場對於波克夏的未來走向「充滿疑慮」。

巴菲特曾表示，他買過的最愚蠢的股票，是在1962年買的波克夏海瑟威。（路透）

波克夏原為紡織廠 巴菲特投資踩雷

巴菲特被譽為「奧馬哈先知」，因擅長尋找被低估的投資，其投資一舉一動深獲市場關注，但投資者只能透過波克夏所公布的投資組合來窺見巴菲特投資「操作」。分析師指出，波克夏是一面鏡子，如實反映出巴菲特將《投資金律》實踐在資本市場的現實中。

但波克夏原本並不是投資公司，而是兩間紡織廠（Berkshire Fine Spinning 和 Hathaway Manufacturing）在1955年合併而成的傳統產業公司。

據報導，1960年代初，巴菲特開始買進該公司股票，原本是出於套利意圖，但之後這家公司陷入營運困境，該公司的經理仍試圖從他身上「挖走」更多的錢，在一氣之下他買下整間公司，結果這成了巴菲特「最昂貴的錯誤」。

而巴菲特在2010年接受《CNBC》採訪時表示，他做過最愚蠢的投資，就是買了波克夏的股票。但無論最終結果如何，這都是一個價值2000億美元的錯誤。

巴菲特表示，如果一開始就直接投資保險公司，報酬將會更高，波克夏的市值將會是現在的兩倍。但這個錯誤，最終變成他打造投資帝國的起點。截至2025年5月6日，波克夏市值達1.11兆美元，名列全球市值前十大排名。

保險公司的保險浮存金，是波克夏最核心的資金來源模式（擷取自中國社交平台）

利用保險業資金 創造獲利王國

巴菲特收購波克夏後進行投資，但其資金來源竟與保險業有極深淵源。據了解，保險業的「流動性資金（float）」，波克夏（Berkshire Hathaway）最核心、最關鍵的資金來源，為巴菲特能長期進行大規模投資操作的重要資產槓桿工具，堪稱是巴菲特投資史上的奇兵。

據報導，在1951年時，巴菲特在導師Benjamin Graham的介紹下，拜訪了Geico保險公司，當時他發現這家公司能以低成本獲取保險金，這個資金可當成無息貸款來投資，是波克夏最核心的資金來源模式。

什麼是保險 float？簡單來說，就是保戶繳給保險公司的保費，當保險公司收取保戶保費時，不需要立即賠付給保戶，這段時間內可運用的資金就是「float」。對波克夏來說，這等同於免費或低成本的可用「資金池」。

而巴菲特將float視為一種低成本、穩定的「可持續資金來源」，用來進行股票投資、併購，例如收購可口可樂、美國運通等，甚至買整間公司，像是GEICO、BNSF鐵路、Dairy Queen等企業。

巴菲特於1976年首次購買Geico股票，至1996年時，波克夏購買了該公司剩餘的股份，從而完全擁有了這家保險巨頭。專家指出，保險 float為巴菲特創造一個「低風險、低成本、長期可持續」的資金池，使他能在股市低迷或波動時保持充裕火力出手，這一模式也讓波克夏成為全球最成功的長期資本配置公司之一。

巴菲特對於賽馬賠率的敏銳洞察力，幫助他建立了波克夏投資帝國。（路透）

只押「最佳賽道中的領先馬」

資產管理公司Unison Advisors的創辦人尼爾凱薩爾 （Nir Kaissar）指出，巴菲特的投資績效經常超越基準，但事實上，他的投資風格和槓桿都不能完全解釋他的表現，因為巴菲特本人就是「秘訣」。

據報導，巴菲特在多次訪談中提到，他從小就對數字著迷，熱愛解題與思考機率問題。這種數學直覺貫穿了他的投資哲學：從複利的力量、估值模型，到風險控管，都建立在對數字深刻理解的基礎上。《晨星》指出，巴菲特對賽馬賠率的敏銳洞察力，讓他在「選擇企業就像賽馬」的模式，成功建立了波克夏投資帝國。

巴菲特在青少年時，曾為賽馬投注者提供情報，並站在美國賽馬場外兜售賽馬技巧。當時，巴菲特並也沒有賭馬，而是計算賠率、衡量風險、對錯誤定價的機會下注，押注「信息」。

巴菲特從「選馬」實踐「選股」有5個方式，包括選馬比喻的來源，例如哪匹馬有潛力跑得遠、跑得久，哪位騎師（經營團隊）值得信賴，以及哪場比賽（產業）適合它發揮。

第二是不押所有馬，只押「最佳賽道中的領先馬」。巴菲特曾說，「在投資時，我們就像是選馬者，只投注在我們看得懂、確信能贏的馬上」。此外，他只押「最佳賽道中的領先馬」，這就是日後波克夏的投資策略之一，不分散投資太多公司，而是專注在少數具有「護城河」的公司。

例如，Apple、Coca-Cola、American Express都是巴菲特長期投注的「領先馬」。

此外，巴菲特重視「賽道」而非賽馬，這也用在產業的重要性；而下注但不頻繁下注，這讓巴菲特養成靜待機會。最後是選馬靠數據，但還得加上直覺和紀律，這點就是巴菲特閱讀年報、觀察財報數據，就如同選馬者研究馬的血統、訓練過往和戰績一樣。

與此同時，巴菲特從賽馬賭局中看出兩種投資邏輯，一是依據過往表現（速度盤口下注），二是依據背景與過往挑戰對手的級別（級別盤口下注）。如今，波克夏也融合了這些方法，投資於基本面強勁且在激烈競爭中具有強大韌性的公司。

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