DeepSeek個資外洩疑慮？數發部證實用戶資料被傳到字節跳動

數位發展部證實，台灣用戶資料會被傳送到「字節跳動」和中國境內的「騰訊雲」。（彭博）

〔記者徐子苓／台北報導〕南韓政府日前暫時限制民眾下載DeepSeek，原因是發現DeepSeek會將用戶資料外洩給第三方，包含備受爭議的中國公司「字節跳動」。台灣數位發展部今天證實，台灣用戶資料也會被傳送到「字節跳動」和中國境內的「騰訊雲」，若有明顯個資外洩問題，將和國安單位、行政院個資會討論限制措施。

DeepSeek在世界各國引發資安、個資外洩的疑慮，台灣行政院已宣布公務機關全面禁用DeepSeek AI服務，至於是否要全面禁用，必須看DeepSeek是否違反《個資法》。

請繼續往下閱讀...

數發部旗下的資安院曾對DeepSeek iOS、Android版本App進行測試，副院長龔化中指出，在2月出爐的測試版本中，發現DeepSeek確實有連到中國境內的「騰訊雲」伺服器和TikTok母公司「字節跳動」的雲端平台，會把台灣用戶資料送到這兩處。

至於是什麼樣的資料被傳送到「騰訊雲」和「字節跳動」？龔化中說明，經過測試發現，可能是用戶經過加密的對話紀錄，目的有可能是為了讓第三方進行廣告分析，不過這是2月的版本，不清楚DeepSeek在經過韓國政府要求改善後，是否現在已修正。

數發部長黃彥男表示，DeepSeek有三種服務模式：App、網頁版、地端，台灣公部門都已全數停用，至於民間的部分，觀察國際發展，韓國以保護個資的角度限制企業使用App版，而數發部也和國安單位在觀察，若真的要限制，身為民主法治國家，必須以《個資法》來禁用，而非單一部會說了算。

黃彥男強調，數發部會蒐集更多的證據和資料，如果DeepSeek用戶個資會被送到後端伺服器、有明顯的個資外洩問題，就可用《個資法》限制，數發部正與行政院個資保護委員會討論、研究中，同時也會密切觀察國際趨勢。

至於技術上要如何限制或禁用？黃彥男說，禁止App Store上架DeepSeek是一種方法，但他也坦言，現在很多生成式AI的應用或App，背後都會連到DeepSeek，即便禁用，也無法保證沒有其他App連上，檢測起來非常複雜，因此在技術上禁用確實有挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法