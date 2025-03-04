雲林離岸風場正式啟用 締造再生能源里程碑

雲林離岸風場今（4）日正式啟用。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林離岸風場設置80座風機今年2月正式併網發電，成為國內第2大離岸風電，今（4）日舉辦啟用典禮，來自海內外各國能源業者到場祝賀，未來雲林離岸風場將提供裝置容量達640MW電力，供逾60萬戶家庭用電，並讓台灣離岸風電裝置容量突破3.04GW，為再生能源締造重要里程碑。

雲林離岸風場是由天豐新能源、道爾達能源集團、泰國電力控股集團（EGCO集團）及日商双日株式會社共同投資成立允能風力發電股份有限公司，共同負責風場建置及營運，風場總面積達82平方公里，去年完成80座風機工程，預計今年6月正式商轉。

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允能今天在雲林四湖鄉舉辦啟用典禮，經濟部次長江文若、雲林縣副縣長謝淑亞、允能4大股東及各國能源業者出席，見證台灣離岸風電及再生能源重要里程碑。

江文若表示，我國已設定2050年實現淨零排放的目標，雲林離岸風場啟用是台灣綠色轉型的重要里程碑，幾年前台灣只有陸上風力發電，大家逐一克服困難，才能有如此成果。雲林離岸風場啟用不僅讓我國擁有更多綠色能源，也展現政府發展綠能的決心與毅力。

雲林離岸風場去年完成80座風機工程，今年2月正式併網發電，預計6月正式商轉。 （圖由雲林離岸風場提供）

江文若指出，截至今年2月台灣已有374座風機，發電量超過3GW，為再生能源締造重要里程碑。 參考全球風能理事會的統計數據，去年全球離岸風電累積安裝量台灣位居第7名，放眼亞洲，台灣在民主國家中是離岸風電發展的領先者。

道達爾能源集團再生能源資深副總裁Olivier Jouny指出，作為雲林離岸風場的技術營運商，將進一步強化在離岸風電領域的專業經驗，未來將應用在德國、丹麥和英國的專案。

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