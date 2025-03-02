歐盟砍普廷金脈 俄羅斯480億鑽石堆金庫賣不出去

俄羅斯最大鑽石生產商遭制裁，重創業績。示意圖。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟去年1月宣布將俄羅斯最大鑽石生產商阿羅莎（Alrosa）公司及其執行長列入制裁名單，導致未售出鑽石價值達到1299 億盧布（約台幣480億），去年淨利縮水4.4倍，自由現金流變為負數，恐有資金短缺的流動性危機。

法廣曾報導，歐盟在2023年12月18日通過第12輪經濟和個人制裁措施，其中包括禁止進口俄羅斯鑽石。2024年1月又宣布，將俄羅斯最大的鑽石生產商阿羅莎公司及其執行長Pavel Alekseevich Marinychev，列入制裁名單，藉此剝奪俄羅斯重要收入來源。

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報導指出，阿羅莎是世界上最大的鑽石開採公司，屬於俄羅斯國企，佔俄羅斯鑽石總產量的90%以上，為俄羅斯政府提供大量經濟收入。

隨著制裁發酵，阿羅莎未售出鑽石庫存急劇增加，截至 2024 年底，阿羅莎未售出的鑽石庫存價值來到1299 億盧布，短短一年內，鑽石庫存激增 1.5 倍。

鑽石賣不出去，業績慘兮兮。根據阿羅莎財報，截至2024年底，營收年減26%，淨利下滑4.4倍，降至193億盧布（約台幣71億）。

PSB 分析師 Evgeny Loktyukhov 指出，阿羅莎的業績「出乎意料疲軟」，去年下半年淨損 173 億盧布（約台幣64億），自由現金流變為負數，現金短缺。

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