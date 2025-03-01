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斷交台灣代價太高！建交中國後...外媒1文曝宏都拉斯經濟被重擊

2025/03/01 10:54

宏都拉斯自2023年與台灣斷交、轉向中國。（路透檔案照）宏都拉斯自2023年與台灣斷交、轉向中國。（路透檔案照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯自2023年與台灣斷交、轉向中國後，經濟發展非但未受惠，反而陷入嚴重貿易失衡與產業衰退的困境，外媒以「1位分析家認為，與台灣斷絕外交關係，對宏都拉斯經濟造成了沉重打擊」為題報導，指出宏都拉斯斷交此決定代價高昂，對國家產生了重大經濟影響，特別是在關鍵的出口領域，這對國家來說是種侮辱。

《中美洲360》（CentroAmerica360）報導，分析師Kevin Rodriguez指出，卡蕬楚（Xiomara Castro）政府的決定是對國家的侮辱，而且代價高昂。他舉例，蝦類產業是宏都拉斯主要就業來源之一，但失去進入台灣市場的機會，嚴重影響了蝦類產業。

Kevin Rodriguez說明，終止與台灣的自由貿易協定（FTA）決定，是在沒有充分分析其影響的情況下所做出的，這導致能創造約2萬個就業機會的產業消失。

事實上，宏都拉斯與台灣的關係，並不限僅是產品的進出口，幾十年來，台灣一直是宏都拉斯的戰略夥伴，在基礎設施、教育、農業發展等領域都有提供支援。

透過合作項目，台灣為宏都拉斯農村地區計畫提供資金、促進小型企業發展，並為宏都拉斯學生提供獎學金至台灣留學。

此外在貿易方面，宏都拉斯對台灣一直保持著貿易順差。根據2022年、2023年數據，宏都拉斯向台灣出口了價值超過1.2億美元的產品，包括白蝦、咖啡、糖。

相較之下，在與台灣斷交之前，宏都拉斯對美國、中國長期出現貿易逆差，這引發了人們對這一外交轉變的長期利益的不確定性。

Kevin Rodriguez認為，宏都拉斯政府在採取如此激烈的措施之前，應該要先問那些依賴台灣做為出口目的地的商人意見。即使宏都拉斯與中國建交、與中國保持一定的關係，但中國在宏都拉斯的投資終究是有限的。

他說：「宏都拉斯一直在進口中國產品，從機械到太陽能板，但中國在宏都拉斯並沒有建立任何產業，反而美國的投資創造了工廠和就業機會。」

文章也指出，這些決定也體現在農業生產上。例如在宏都拉斯中部城市科馬亞瓜（Comayagua），以前出口到台灣的甜瓜，由於失去了台灣市場，只能被迫改種其他作物。

Kevin Rodriguez總結：「我們已經為這一決定付出了相對的代價。」他說，如果不創造與中國的新貿易機會來彌補台灣市場的損失，其影響可能會持續更長時間。

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