LTN經濟通》AI競賽開跑 這巨咖斥重金挖角築牆

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，已經成為科技大廠的兵家必爭之地，Meta無疑是近期動作最多的科技公司。（美聯社）

Meta超級運算叢集「普羅米修斯」2026年上線

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）浪潮席捲全球，已經成為科技大廠的兵家必爭之地，隨著各大企業相繼投入更多的資源研發更先進技術，究竟誰才是領頭羊、誰才是最大贏家等臆測也不斷湧現。Meta無疑是近期動作最多的科技公司，除了不惜重金挖角，引進頂尖人才外，執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）7月14日更宣示，Meta將斥資數千億美元，在美國興建一系列AI運算基礎設施，最快2026年就會上線。

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札克伯格7月14日指出，未來Meta 超級智慧實驗室（Meta Superintelligence Labs）將具備業界領先的運算能力，並且是目前業界單位研究人員可使用的最大運算量。他並透露，旗下首個超級運算叢集（Supercluster）「普羅米修斯」（Prometheus）將於2026年上線使用。

Meta同時也正在建設數個其他具備吉瓦（gigawatt）級規模的叢集，其中一個名為「海伯利昂」（Hyperion）的叢集，預計在未來幾年內可擴展至5吉瓦等級，占地面積相當於曼哈頓面積（59.1 平方公里），未來若一旦落成，將成為全球規模最大的資料中心之一。

札克伯格同時援引業界刊物 SemiAnalysis 的一篇報告，指出 Meta 有望成為全球首家建成吉瓦級超級運算叢集的 AI 實驗室。儘管投資人對於這項鉅額支出是否能帶來回報仍有所疑慮，札克伯格仍強調，公司核心廣告業務的強勁表現，足以支撐這筆支出。他說：「我們的業務本身就有足夠的資本可以投入。」

截至7月中旬，Meta 股價今年以來已累計上漲超過 20%。該公司在2024年創下近 1650 億美元（約4.9兆元新台幣）的營收新紀錄。

Meta將斥資數千億美元，在美國興建一系列AI運算基礎設施。圖為Meta位於加州的一處資料中心。（法新社）

Meta花數億美元 從同業挖角11名大將

Meta的一連串AI布局，還包含延攬人才。 OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）6月就證實，Meta開出1億美元（約29.67億元新台幣）的天價簽約金並附帶更高的年薪方案，來挖角OpenAI的一些員工。

不過奧特曼也說，Mata的挖角行動並沒有成功，認為主因在於Meta雖有很多值得尊敬的地方，但他不認為Meta是一家擅長創新的公司。奧特曼更警告，Meta高薪挖角的舉動，顯示出其正打造更在意金錢，而非熱情和使命的工作職位，這恐怕會為Meta帶來文化風險，值得當心。

但奧特曼的說法似乎遭到札克伯格的打臉，一些OpenAI員工不敵「鈔能力」轉投Meta。札克伯格6月30日發出內部備忘錄，透露Mata已經把AI業務重組，創立「超級智慧實驗室」（Meta Superintelligence Labs，MSL），由Scale AI共同創辦人、前執行長汪滔（Alexandr Wang）擔任「AI長」（Chief AI Officer，CAIO），重量級成員還有GitHub 前執行長弗里德曼（Nat Friedman），兩人將共同領導MSL。札克伯格同時也公布加入MSL的11名新員工，還故意標上了他們的「前東家」，分別來自OpenAI、Google和Anthropic。

到了7月，知情人士更透露，札克伯格從蘋果挖來頂尖AI研究員龐若鳴（Ruoming Pang），這被視為是蘋果投入Apple Intelligence以來，最重大的AI人事異動，據傳Meta開出總薪酬超過2億美元（約59.34億元新台幣）的天價，才成功挖角。

札克伯格近期不斷開出天價，向其他科技公司挖角AI人才。（路透）

砸143億美元 投資Scale AI

Meta也在今年6月中旬砸下143億美元（約4243億元新台幣），投資資料標記新創公司 Scale AI，取得 Scale AI「非投票股權」的49%，這是Meta史上第2大投資案。

Scale AI的業務是透過外包員工，對影像、文字、音訊等一系列資料進行人工標記，這些標記後的資料被用來訓練 AI 模型。Scale AI的客戶包括 Meta 的競爭對手微軟（Microsoft）和 ChatGPT 母公司 OpenAI，是這些大型科技公司訓練 AI 的重要供應商。

但部分人士批評，Meta的這宗交易案，似乎是經過精心設計的，疑似在規避監管審查，並避免可能的爭議。因為與全面收購或取得控股權的交易不同，這項協議不需接受美國反壟斷機構的正式審查。但報導認為，若監管機構認為此交易結構是為了規避審查要求，或可能損害市場競爭，仍有可能介入調查。

在Meta入股投資後，也可能阻斷競爭對手使用 Scale AI 的服務，或讓 Meta 獲得對手營運的內部資訊。《路透》當時報導指出，Google 母公司Alphabet已決定因 Meta 持股，而與 Scale AI 終止合作，其他客戶也正考慮撤回或重新評估與 Scale AI 的合作關係。

Scale AI 發言人表示，公司業務仍然穩健，持續與大型企業與政府合作，並承諾保護客戶資料。但該公司對於與 Google 的具體情況則不予評論。

資料標記新創公司 Scale AI獲得Meta投資，導致其他客戶也正考慮撤回或重新評估與 Scale 的合作關係。（彭博）

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