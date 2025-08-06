川普突稱台積電將投資美國近9兆 ADR跌幅已達2.47％！

川普5日突然透露台積電將在美國投資3000億美元。（路透）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週二（5日）受訪時突然透露，台積電將在美國投資3000億美元（約新台幣9兆），引發各界熱議。該消息一出，台積電還來不及做出說明，在美掛牌ADR截至台灣時間6日零時23分，跌幅已達2.47%。

川普在《CNBC》節目上透露，預計下週會宣布半導體關稅，還提到台積電計畫投資美國，金額高達3000億美元。在川普重返白宮後，台積電加碼投資美國1000億美元（約新台幣3兆），使得台積電對美投資金額累積達1650億美元（約新台幣5兆）。

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針對川普受訪談話，外界不知是川普記錯投資金額，亦或是台積電又要加碼投資，台積電沒有正面回應，但表示「目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元」。

不過台積電還沒做出說明時，ADR美股已先開殺。截至今日零時23分，昨（4日）收239.00美元的台積電，今開盤238.32，川普稱台積電將在美投資3000億美元後，跌了5.93美元，跌幅2.47%，暫報232.97美元。

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