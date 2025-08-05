在美投資3000億美元？台積電：目前投資計畫1650億美元

台積電表示，目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國總統川普受訪指出，台積電將在美國投資3000億美元。對此，台積電沒有回應，但表示「目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元」。

川普5日接受CNBC節目《Squawk Box》專訪時表示，他計劃在未來1週左右公布半導體與晶片的新關稅政策，希望這些關鍵科技產品能在美國本土製造。他特別提到，台積電將在美國投資3000億美元。

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因川普講的數額超過台積電之前加碼的1650億美元，引發大家懷疑是他講錯了？還是台積電又要加碼投資？對於川普受訪談話，台積電沒有回應。

不過，台積電表示，「目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元」。台積電今年3月初，宣布有意增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，加上正在進行650億美元投資專案，總投資金額預計將達到1650億美元。

台積電預計擴大投資包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心，此專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案。

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