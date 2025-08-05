晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

在美投資3000億美元？台積電：目前投資計畫1650億美元

2025/08/05 23:46

台積電表示，目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元。（記者洪友芳攝）台積電表示，目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國總統川普受訪指出，台積電將在美國投資3000億美元。對此，台積電沒有回應，但表示「目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元」。

川普5日接受CNBC節目《Squawk Box》專訪時表示，他計劃在未來1週左右公布半導體與晶片的新關稅政策，希望這些關鍵科技產品能在美國本土製造。他特別提到，台積電將在美國投資3000億美元。

因川普講的數額超過台積電之前加碼的1650億美元，引發大家懷疑是他講錯了？還是台積電又要加碼投資？對於川普受訪談話，台積電沒有回應。

不過，台積電表示，「目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元」。台積電今年3月初，宣布有意增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，加上正在進行650億美元投資專案，總投資金額預計將達到1650億美元。

台積電預計擴大投資包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心，此專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財