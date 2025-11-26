LTN經濟通》中國的世紀工程 卻爆虧損欠薪



中國「一帶一路」被爆出，滿世界欠薪水。（示意照／美聯社）

一帶一路至少14國 工人遭積欠薪資

〔財經頻道／綜合報導〕2013年中國國家主席習近平上任，沒多久就推出了「一帶一路」。這項計畫被北京包裝為21世紀最雄心勃勃的全球發展倡議，在中國官方敘事中，是對比美國主導的全球基礎設施體系，並以遠低於西方國家的成本與工期，瞄準亞洲、非洲、拉美等區域，推動公路、鐵路、港口、能源等大型工程。

根據中國商務部與國家外匯管理局的數據，2025年前7個月，中國企業在「一帶一路」共建國家的非金融類直接投資達1607.9億元人民幣、年增24.7%。據中國社群資料顯示，截至2025年11月‌，共有47家央企參與「一帶一路」建設，累計參與、參股、投資或與沿線國家企業合作共建項目超3116個。

合作領域有3大類，包括基礎建設，包括鐵路、公路、港口、能源等，以及能源項目，在20多個國家展開60多個油氣管道項目、電站。還有產業基建，包括建設130套跨境系統、5G基地台、數據中心、如中白工業園區、贊中經貿合作區等。

但10年後，中國這項廣大宏願計畫卻被爆出「滿世界欠薪」。根據不完全統計，中國國、央企業在一帶一路沿線承攬的項目多達數千件，工地分布跨越五大洲，但在全球至少有14國，包括幾內亞、柬埔寨、坦尚尼亞、白俄羅斯、沙烏地阿拉伯等地的工人被拖欠薪資數月、甚至半年之久。

被點名的這些國、央企不僅是中國對外基建的主力，甚至正是北京外交敘事中「國家隊」，包括中鐵、中建、中石油、中石化、中國水電、中電建、中冶、中土與山西建投等，無一倖免。

有專家指出，與美國的全球基建和投資夥伴關係（PGII）或歐盟的全球門戶（Global Gateway）相比，中國的競爭力核心就是「成本低、速度快、融資寬鬆」。這些優勢是建立在壓縮勞工成本、寬鬆監管與層層分包（Subcontracting chain），這些特質讓中國在「工程進度」上，優先於「工程治理」。

如今欠薪事件廣泛浮現，不但侵蝕中國在開發中國家的影響力，也轉變為國際競逐的輿論戰與信任戰。這問題恐將直接傷害「中國模式」是否可信的根基。

一帶一路中企欠款，印尼工人討薪。（中央社）

五大洲災情頻傳 「一帶一路」裂痕全面浮現

據了解，「一帶一路」倡議於2013年正式啟動，具體時間是同年9月和10月，習近平在哈薩克及印尼訪問時，首次提出「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的概念，11月確立為中國的國家戰略。

但進行還不到2年，白俄羅斯就爆發中企積欠薪水的事件。據報導，2015年7月時，有百名中國工人在多布魯什紙廠進行工程，因被拖欠薪水長達數月，這些中國工人集體徒步遊行10多公里向中國大使館陳情，震驚當地政府。

之後，在非洲也爆出欠薪。中國為提高對鐵礦石談判籌碼，深度參與西芒杜鐵礦項目，工程涵蓋礦山、鐵路、港口等系統，總投資逾232億美元，是北京視為非洲合作樣板的重大項目。但中企拖欠薪資和加班費，不只影響中國工人、也激怒當地工人，導致兩方工人一起抗議。

亞洲地區，2019年柬埔寨西港中國建築工人也拉橫布條，抗議欠薪。2024年中國央企的中建五局在非洲幾內亞的建築工地，遭到當地工人罷工抗議，遭工人用槍指頭後才將欠薪返還。

另外，還有寮國農民工不滿參與中老鐵路的建設卻被中企欠薪，因而佔領中國領事館。2024年初，中國水電七局在雅萬高鐵項目欠工程款，爆發印尼工人討薪事件。

中東地區，今年中石化五公司沙烏地阿拉伯馬讚條天然氣處理項目也遭到數百名工人集體罷工，要求中企發放拖欠的工資。 據工人透露，他們已長達7個月未領到工資，許多人不得不依靠網路貸款維持生活。

分析指出，「一帶一路」在海外移植中國的「層層分包」、「成本壓低」、「責任分散」模式，但當出海遇到外部風險，包括政局、付款延宕、資金鏈壓力等情況時，項目最末端的工人被犧牲，欠薪自然爆發。

多位學者觀察，在海外大型基建或承包工程中，尤其是中國央企承包國外項目時，實務上常見「主承包/子公司/當地合資公司或當地公司」的架構，真正到工人手上的雇主已是「多層分包」，這也讓投資風險與成本一路往下傳遞到末端，這也是薪水拖欠與權益難以追償的原因。

一旦資金鏈吃緊或款項延宕，最下層的分包商往往先把工人薪水積欠，上層央企則以「正在結算」、「正在審核」等理由推責。

專家認為，從中國骨幹企業欠薪事件遍布五大洲觀察，「一帶一路」的地圖裂痕不斷擴大中。中國企業海外管理危機全面浮現，這是系統性管理危機的外溢。

中國投資澳洲礦業公司計畫失敗，造成約100億人民幣的虧損。（路透）

一帶一路項目 大多不具經濟效益

中國推動「一帶一路」，被視為外交手段與全球經濟整合藍圖，但財務結構卻遠沒有外界想像的穩健。

有專家指出，一帶一路早期以「外交優先、經濟其次」的模式運作，許多工程刻意壓低價格以換取當地政治友好，利潤本來就不高。許多參與一帶一路國家的經濟也出現惡化或政局變動，導致當地工程款常被延後、減少或凍結。

最重要的是，中國經濟持續不振，地方政府財政惡化，向海外平台公司輸血減少，是國企現金流被迫緊縮的主要原因。

中國中鐵官網曾引用國資委統計，從投資金額來看，國企在中國的對外直接投資中處於絕對主導地位，但中國國企境外子企業的獲利能力不強，其境外投資項目中，獲利、持平和虧損各佔1/3，基本上是反映了國企海外經營的狀況。

有研究指出，在一帶一路啟動後，中國部分基礎建設投資的回報不如預期，有些投資項目的損失比例可能相當高。譬如，斯里蘭卡的漢班托塔港，其核心的煉油廠計畫自2019年起就未有實質成果，且斯里蘭卡自身也面臨嚴重經濟危機。

中鋼集團收購澳洲中西部公司（Midwest Corporation）的計畫，由於該項目原預期開採赤鐵礦，最終卻發現是磁鐵礦，加上港口、鐵路等基礎設施問題，導致計畫失敗，造成約100億人民幣的虧損。

還有中國電力投資集團投資的緬甸密松水電站項目被緬甸政府擱置，面臨36億美元損失。

專家認為，一帶一路模式本身有結構缺陷，原因在於北京希望用基建換外交影響力，但企業則必須用現金流活命，一旦這兩種邏輯發生衝突，最先被擠壓的便是工人的勞動報酬。

分析師指出，中國經濟低迷，在境內的國央企已屢屢傳出拖欠工程款，自身都自顧不暇了，對外「大撒幣」自然也受影響，海外工程欠薪事件也就頻頻爆發，這是壓力鍋爆炸後的排氣孔。

專家直言，「延遲支付工資」是一種隱性融資（implicit financing），而「延遲發放工資」已成為中國企業在資金吃緊時最常見的隱性融資手段之一，也就是現金流緊縮時的第一個調節器，因而造成海外欠薪事件的密集爆發。

中國資助馬爾地夫連結主要機場和首都的橋梁工程，現在已成為無力償付的沉重債務象徵。（路透）

欠薪成外交破洞 從王牌變「不良資產」

中國國企在全球多國被揭露欠薪事件，也爆出多個專案或工程陷入停擺或爛尾，還有項目的實際成果與最初承諾之間存在巨大落差，而深度參與一帶一路的若干國家未受其利，許多參與國開始展開「去中國化」。

而負債累累的開發中國家，因積欠中國的外債以利率更高的商業援助居多，再加上美國聯邦準備理事會（Fed）大幅升息，導致融資成本驟增，以及背債國財政管理欠佳等因素，相繼陷入債務危機。

現今，包括義大利、巴拿馬、愛沙尼亞與拉脫維亞、立陶宛、菲律賓等國家，陸續宣布退出或停止相關合作。

有專家指出，由於北京過去強調與西方不同、不附帶政治條件、不干涉內政，但當發生工人被欠薪、工地事故頻發、透明度不足，參與一帶一路的國家與社會開始質疑「中國模式是否比西方模式更可靠」。

外交學者指出，一帶一路的最大挑戰不是金額不足，而是信任流失。當欠薪成為全球多起新聞的共同標題，一帶一路不但失去當初的光環，更可能成為中國外交策略中的「不良資產」。

