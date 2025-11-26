台積電為何拖快一個月才告洩密羅唯仁？ 財經網紅解析原因

台積電宣布提告羅唯仁。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，10月底涉嫌竊取2奈米以下最先進製程技術相關機密資料，準備回鍋競爭對手英特爾擔任研發副總，震驚業界。拖了將近一個月，台積電25日終於打破沉默，宣布正式提告。對此，財經網紅胡采蘋認為，台積電拖到現在才採取法律動作，是因為羅唯仁輩分很高。

胡采蘋25日晚間在臉書發文，「這幾天一堆陰謀論，說台積電就是派羅唯仁去英特爾當先鋒，作為併購英特爾的先遣部隊，台積電沒有對羅唯仁提告，一定是美國政府和台積電、英特爾有什麼三方交易。一堆專家分析師講得言之鑿鑿，其實你要看一個人有沒有神經錯亂，這種時候就是最好的觀察點。」

「台積電和國發基金都好幾次講過沒有要併購英特爾了，就算真的被逼吞，也不是這麼個暗渡陳倉二百五，併購有併購的辦法好嗎，幾方人馬先談個幾百回合，各自擬定自己要買什麼、不買什麼，不買的東西怎麼拆出去，英特爾有什麼值錢的，什麼不值錢的，詳解拆分計畫，不要的東西怎麼賣掉、賣給誰。買公司有買公司的辦法，有估價的規則，有重組的計畫，有合併後續的整合構想，部門對部門，這是很專業很謹慎的事情。」

她接著提到台積電終於採取法律動作一事，「台積電沒有第一時間開告，肯定是因為羅唯仁輩分很高，要怎麼做、怎麼告，都要考慮好，如果要對簿公堂就一定要罪證確鑿，一擊即中，撕破臉就是要告到對方倒，所以需要時間考慮清楚。而且這個情況英特爾是不可能用羅唯仁了，不然英特爾會有法律風險，公司內部的資產或生產設備之類的，有可能會被聲請扣押或走其他各種法律程序，這就會嚴重耽誤到生產，英特爾不可能冒這種風險。」

最後胡采蘋苦笑道：「一堆人講得好像在演什麼還珠格格，紫薇才是親生女兒，找一個小燕子去頂替，紫薇暗渡陳倉就是為了掩蓋大明湖畔的夏雨荷。我每天看這些新聞評論真的就有一種在看二百五連續劇的感覺。真的是蒼天哪！」

