震撼彈！羅傑斯清空美股 警示美國恐將面臨史上最嚴重股災

經濟分析師羅傑斯宣稱，已全面清空所有美股持倉。（歐新社）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為美國傳奇投資人的經濟分析師羅傑斯（Jim Rogers）近日對投資市場投下震撼彈，宣稱他已全面清空所有美股持倉，還警示美國恐將迎來史上最嚴重的經濟危機。

綜合海外投資平台消息，羅傑斯本月1日出席中國諾亞控股（NOAH）在新加坡舉辦的「全球華人財富管理與傳承峰會」時，表達了他對美國債務問題的擔憂。他舉1976年英國債務危機來當例子，指出當時英國因公共債務居高不下，財政赤字失控，導致國內機構、投資人罷買國債，政府信用崩盤，美國正走上與當年英國政府類似的錯誤道路。

請繼續往下閱讀...

最新數據顯示，美國聯邦債務總額已超過38兆美元（約新台幣1136兆）。羅傑斯表示，雖然目前美國債務以美元計價，降低短期違約風險，但其全球領導地位若動搖，市場對美元資產的信任將迅速瓦解。

羅傑斯宣稱，他已清空美股持倉，目前僅持有中國及另一個國家（羅傑斯沒有透露）的股票資產。不過他坦言還是保留大量美元資產，但都是「戰術性安排」，因為當危機爆發時，恐慌情緒會驅使資金湧入美元，他打算在危機發生且資金湧入後高位出售，進行資產的「再平衡」。羅傑斯還說，下一次美國發生經濟危機，將會是他「有生以來最嚴重的一次」。

在避險資產方面，羅傑斯表示他偏好實體資產，雖然他還沒增加黃金股，但如果金價出現回調，他就會立即買入。他也補充表示，相較黃金，他更看好被低估的白銀，近期大幅增加了白銀持股，「歷史經驗表明，白銀和黃金是危機時期的最佳避風港。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法