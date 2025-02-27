做空機構盯上全球市值最大的AI廣告科技公司！ AppLovin股價觸發熔斷

多家做空機構盯上AppLovin，發布報告稱營運模式有問題，導致公司股價暴跌。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年表現最好的美國科技股AppLovin，因2家空頭機構狙擊，26日股價一度崩逾23%、跌破每股300美元，更觸發熔斷而引發市場關注。據報導，多份做空報告聲稱，AppLovin濫用應用權限，未經用戶同意，自動在用戶手機後台安裝應用程序，這種做法是其收入增長的關鍵，存在被監管審查、巨額罰款的風險。

外媒指出，在過去的一年裡，AppLovin受益於AI驅動的廣告系統，推動股價飆漲逾700%，營收成長35倍。在此過程中，它取代The Trade Desk，成為全球市值最大的廣告科技公司。

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分析師指出，AppLovin延續去年漲勢，今年以來累積漲幅達49%，但昨日股價大跌，回到去年11月以來的最低水平，創下2022年以來最大單日跌幅，也觸發了盤中熔斷，暫時停牌前下跌17%。以最近五個交易日，AppLovin股價已經下跌超36%。

據報導，AppLovin股價暴跌導火線，來自於多家做空機構近期密集發布的做空報告，包括Fuzzy Panda和Culper以及The Bear Cave等機透，均發布了對AppLovin的謹慎評估。

這些報告均指控，AppLovin誇大了其AI廣告平台的效益，認為該公司實際上是透過「強制」推送應用程式安裝到用戶手機上來提高營收，不是真的依靠有效的AI技術優勢。

其中，Culper做空報告主要集中在「2個關鍵」問題。首先是直指該公司濫用應用程式權限，在未經用戶同意下，直接在用戶手機上安裝應用程式。

據該報告揭露了操作細節，即AppLovin的廣告驅動安裝僅需「點一下」即可完成，但這通常是用戶無意間觸發的，主要是透過用戶體驗（UX）的設計手法。Culper聲稱，這個過程是AppLovin在行動遊戲領域取得成功的關鍵驅動因素，因為AppLovin的收入是基於每次安裝而獲得。

另一個是與AppLovin的電商業務有關。Culper表示，這是「障眼法遊戲」，並指出其營運依賴於對廣告商的控制。據報導，AppLovin要求廣告商先證明他們每月在Meta上至少花費60萬美元（約新台幣1968萬元），才能被允許進入其平台。

Culper聲稱，這使得AppLovin能夠「窺視」Meta的廣告流量並操縱。因此，Culper認為，AppLovin的商業模式不可持續，並且有受到監管審查的風險，特別是來自Google、蘋果的審查。

《彭博》報導，儘管多家空頭機控發布指控AppLovin商業模式不可行的報告，但華爾街對AppLovin是持樂觀態度，分別獲得了21個買入評級、6個持有評級，且沒有賣出評級。分析師給出的平均目標價為542.59美元。

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