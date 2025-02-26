晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美超微「壓線」補交財報 ! 盤後股價逆勢噴漲近21％

2025/02/26 10:56

美超微趕在最後繳交財報期限前「壓線」補交，暫免下市。（彭博）美超微趕在最後繳交財報期限前「壓線」補交，暫免下市。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國伺服器大廠美超微（Super Micro）趕在壓線前補交財報，暫時化解下市危機，25日盤後股價聞訊狂飆、噴漲21.7%。《彭博》指出，2月稍早美超微公布遠比市場預期更強的財測，預期截至2026年6月的會計年度營收將達400億美元（約新台幣1.31兆元），推動美超微今年股價漲幅約49%。

《彭博》報導，去年8月美超微爆出「會計操縱」（accounting manipulation）疑雲，原配合的簽證會計師事務所安永（Ernst & Young）無預警終止合作，一度面臨無人簽證財報的狀況，導致財報開天窗，那斯達克交易所要求美超微必須於2025年2月25日前補行申報，否則將強制下市。

美超微向美國證管會（SEC）提報2024會計年度的財報，也交出了截至去年9月30日、12月31日的季度財報。該公司強調「符合美國會計準則」。

2月25日美國科技股表現疲弱，標普500指數與那斯達克指數跌至近1個月低點，美股七雄股價也普遍滑落，美超微盤中股價也重挫11.76%、收45.54美元，但因財報及時補交消息傳出後，盤後反彈飆漲21.7%、55.42美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財