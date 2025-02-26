美超微「壓線」補交財報 ! 盤後股價逆勢噴漲近21％

美超微趕在最後繳交財報期限前「壓線」補交，暫免下市。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國伺服器大廠美超微（Super Micro）趕在壓線前補交財報，暫時化解下市危機，25日盤後股價聞訊狂飆、噴漲21.7%。《彭博》指出，2月稍早美超微公布遠比市場預期更強的財測，預期截至2026年6月的會計年度營收將達400億美元（約新台幣1.31兆元），推動美超微今年股價漲幅約49%。

《彭博》報導，去年8月美超微爆出「會計操縱」（accounting manipulation）疑雲，原配合的簽證會計師事務所安永（Ernst & Young）無預警終止合作，一度面臨無人簽證財報的狀況，導致財報開天窗，那斯達克交易所要求美超微必須於2025年2月25日前補行申報，否則將強制下市。

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美超微向美國證管會（SEC）提報2024會計年度的財報，也交出了截至去年9月30日、12月31日的季度財報。該公司強調「符合美國會計準則」。

2月25日美國科技股表現疲弱，標普500指數與那斯達克指數跌至近1個月低點，美股七雄股價也普遍滑落，美超微盤中股價也重挫11.76%、收45.54美元，但因財報及時補交消息傳出後，盤後反彈飆漲21.7%、55.42美元。

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