幣圈爆史上最嚴重失竊案！全球最大交易所遭攻擊 分析師曝損失金額

加密貨幣所Bybit遭遇駭客攻擊，損失近15億美元。示意圖。（歐新社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大加密貨幣交易所之一Bybit表示，其1個錢包遭到駭客攻擊，而加密貨幣分析師則稱，這導致價值近15億美元（約新台幣491億元）的加密貨幣損失，是該行業有史以來最大的盜竊案。

Bybit detected unauthorized activity involving one of our ETH cold wallets. The incident occurred when our ETH multisig cold wallet executed a transfer to our warm wallet. Unfortunately, this transaction was manipulated through a sophisticated attack that masked the signing… — Bybit （@Bybit_Official） February 21, 2025

綜合媒體報導，Bybit執行長Ben Zhou在X上發文表示，1名駭客控制了Bybit的1個冷錢包（cold wallet）。分析師ZachXBT在Telegram上的文章透露，估計有14.6億美元（約新台幣478億元）的資產在一系列可疑交易中從該錢包流出。

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隨後研究公司Arkham Intelligence證實，該交易所約有14億美元（約新台幣459億元）的資金被流出，且這些資金已轉移到新的銷售地。

而分析公司Elliptic表示，這次駭客攻擊是有史以來最大的加密貨幣盜竊案，超過了2021年區塊鏈網站Poly Network被盜的6.11億美元（約新台幣200億元）。

據報導了解，Bybit成立於2018年，是全球最大的加密貨幣交易所之一，每日平均交易量超過360億美元（約新台幣1.1兆元）。根據CoinMarketCap的儲備數據，這家總部位於杜拜的平台在遭到駭客攻擊之前，其交易所的資產約為162億美元（約新台幣5311億元），被盜的以太幣約佔其總資產的9%。

Ben Zhou表示，交易所的儲備可以彌補40萬枚以太幣的損失，並表示70%的提款已處理完畢，提幣的高峰期已過，目前正對大額提款進行安全檢查，所有客戶的提款都會得到解決。

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