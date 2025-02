幣圈爆史上最嚴重失竊案！全球最大交易所遭攻擊 分析師曝損失金額

加密貨幣所Bybit遭遇駭客攻擊,損失近15億美元。示意圖。(歐新社資料照)

〔財經頻道/綜合報導〕全球最大加密貨幣交易所之一Bybit表示,其1個錢包遭到駭客攻擊,而加密貨幣分析師則稱,這導致價值近15億美元(約新台幣491億元)的加密貨幣損失,是該行業有史以來最大的盜竊案。

Bybit detected unauthorized activity involving one of our ETH cold wallets. The incident occurred when our ETH multisig cold wallet executed a transfer to our warm wallet. Unfortunately, this transaction was manipulated through a sophisticated attack that masked the signing…