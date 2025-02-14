情人節5大NG禮物 求職網：無論男女「這3種」都不喜歡

情人節五大NG禮物，yes123求職網提醒，無論男女，「花束」、「玩偶」、「巧克力」均建議要避開（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕今天是西洋情人節，上班族心中最盼望收到什麼禮物？最討厭哪些禮物？根據yes123求職網調查，無論男女，「花束」、「玩偶」、「巧克力」均名列「最不希望」收到的禮物名單，提醒千萬要避開。

根據yes123求職網日前進行「西洋情人節慶祝計畫調查」，今年西洋情人節，受訪情侶檔有77.9%「確定有慶祝情人節的計畫」。

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該調查詢問上班族，若有人要招待自己吃一頓情人節大餐，平均餐點花費須達「5660元」，才算得上「大餐」等級；yes123求職網根據「官方經常性薪資」4萬6401元估算，僅一餐就要花掉約12%的月薪，提醒上班族「量力而為」。

若要贈送情人節禮物，有哪些是「ＮＧ禮物」千萬要避開？根據yes123求職網調查發現，男性上班族「最不希望」收到的禮物，在可複選狀況下，前5名是「花束」（31.7%）、「鑽戒」（29.8%）、「現金或紅包」（27.8%），以及「玩偶娃娃」（26.2%）、「巧克力」（23.9%）。

同樣屬於女性上班族「最不希望」收到的禮物，在可複選狀況下，前5名為「玩偶娃娃」（30.4%）、「巧克力」（28.5%）、「花束」（26.2%），以及「名牌包」（23.7%）、「化妝品或保養品」（21.8%）。

至於男性上班族今年「最希望」收到的西洋情人節禮物，在可複選狀況下，依序為「智慧型手機」（36.1%）、「另一半親製禮物」（34.1%）、「運動用品」（32.2%），以及「手錶」（29.9%）、「情書」（26.3%）。

女性上班族今年「最希望」收到的西洋情人節禮物，在可複選狀況下，前5名依序為「另一半親製的禮物」（36.3%）、「現金或紅包」（34.4%）、「情書」（32.2%），以及「旅遊」（27%）、「百貨禮券」（24.2%）。

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