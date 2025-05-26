LTN經濟通》Fed三角難題 小動作讓債市驚恐

近期市場經歷美債殖利率的劇烈波動。（路透資料照）

Fed悄悄購入436億美元美國公債

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導指出，美國聯準會（Fed）近期進行一系列「隱秘操作」，過去數日悄悄購入價值436億美元的美國公債，專家評論稱：這是隱形的量化寬鬆（QE）政策。

根據《華爾街日報》指出，光是5月8日1天，就購買88億美元的30年長期美債，另有348億美元是在更前一週買入。儘管Fed相當低調，但此舉如同「銀行搶匪因為忘記車鑰匙而返回現場」。

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報導指出，這顯然不是官方會採行的標準做法，更像是謹慎的貨幣政策，而且已經被市場發現。但值得注意的是，2020年疫情後，Fed實施大規模QE，購買國債與MBS（抵押擔保證券）以壓低利率、支撐市場，但到了2022年6月Fed轉為開始升息、啟動量化緊縮（QT），目前其資產負債表已縮減超過1.5兆美元。

近期市場才經歷美債殖利率的劇烈波動。殖利率曾在5月12日因風險偏好回升而飆升，隨後在一系列經濟數據公布後趨於穩定。

然而，穆迪（Moody's Ratings）在美國時間5月16日宣布，將美國政府的長期債務評級從最高的Aaa下調至Aa1後，公債殖利率就大幅上漲，10年期公債殖利率在隔週的交易中突破4.5%，30年期公債殖利率甚至達到5.03%。

市場近期還盛傳1則驚人的數字，「6.5兆美元的美國國債將在2025年6月集中到期」，屆時若出現債信危機，美債、美元都崩盤，將導致全世界金融風暴、大蕭條。

同時，美國國會更是持續推進減稅法案，加劇市場對美國財政穩健性的擔憂。

但有分析指出，美國整體國債今年4至6月的到期金額分別為2.36兆、1.64兆、1.20兆美元。國庫券的買方主要是貨幣基金和銀行，兩者的資金體量約10兆美元，足以容納每個月到期的國庫券，若單獨觀察中長期國債，其每月到期金額約在0.2兆至0.35兆美元之間，並沒有出現在單獨某一，或某幾個月到期金額特別跳升的情況。

也因此分析認為，市場盛傳6月有大量美債 到期的說法，與實際狀況並不符合，美債並不存在違約的風險。

外媒指出，美國聯準會（Fed）最近悄悄採取量化寬鬆（QE）購債行動。（路透資料照）

美國國債膨脹到逾36兆美元

目前美國國債膨脹到逾36兆美元，佔GDP比例高達122%。根據美國財政部16日公布的數據，3月外國對美國公債的購買連續第2個月上升，創下新高，3月海外持有的美國公債規模增加2331億美元，達9.05兆美元。

但是「大債主」之一的中國在3月卻出現減持狀況，共減少了約189億美元美國公債，使其持有量下滑至7654億美元，這似乎反映出「美國長期公債」的狀況。

一直以來美國的國債危機，都被認為是潛在危及全球金融市場的不確定性因子。

美國悄悄的購買美債，有分析師認為Fed並未正式稱這是QE，係因他們只是將到期債券的本金再投資，避免資產負債表迅速縮小。

但華爾街見聞指出，買債就是買債，如此悄悄的回歸QE，並不是Fed的常規操作，因為買入的美債規模並不算小，根本就是「隱形寬鬆」，引發人們對幕後真正發生事情的重大疑問。

1位分析師指出，此舉其實相當於聯準會印鈔，即使不是實體印鈔，也增加了貨幣供應量，「這些錢用來做什麼？」

在過往，不確定或危機時期，美債是投資人的避風港。（法新社資料照）

近期美國公債拍賣 買盤欠佳

9日美國財政部試圖拍賣1500億美元債券，最終僅售出780億美元，缺口高達720億美元。據悉，為避免殖利率飆升導致市場動盪，聯準會介入購買200億美元債券，彌補部分缺口。

Fed並未將此舉作為一項新政策宣布，而是保持沉默。此外，美財政部21日出售的160億美元20年期債券需求疲軟，拍賣的債券殖利率高達5.047％，相比過去6次拍賣的平均殖利率4.613%明顯更高，也是自2023年10月以來，財政部首次以超過5%的殖利率出售20年期國債。

美債是目前全球最具流動性與安全性的資產之一，在過往，不確定或危機時期，美債是投資人的避風港，因此大家都會認為，買美債的好處就是：穩定、安全、可靠。

但此次美債遭大幅拋售，顯示出全球市場對美元資產的信心正在崩解，不過22日10年期美債在殖利率飆至4.62%時，突然驚見神秘買家在短短半小時內砸逾百億美元，將處於跳水邊緣的美債拉回。

目前美國國債膨脹到逾36兆美元。（路透資料照）

川普減稅法案 將使美國一年少1兆美元的稅收

專家分析，這位神秘買盤應不是中、日、英央行所為，而是近期偷偷重啟QE的Fed。據資料顯示，5月Fed已買了570億美元的美債。

根據分析，日前川普的3.3兆美元減稅法案通過，對本支出大於收入的美國財政部來講並不是好消息，這項法案將直接導致美國財政部減少1兆美元左右的稅收收入，因此導致30年期美債殖利率瞬間飆升，10年期公債也大跳水。

但是神秘買家突然伸手，並在在短短半小時就將10年期美債殖利率從4.62%驟然降至4.58%，隨後進一步下降，收盤降至4.53%。

是誰在出手？有分析稱，這種買盤可能是華爾街的量化策略在執行買入指令，一旦美債殖利率觸及某個標準，就會自動執行買單，但是最大的可能是Fed的出手相救，畢竟4月之後，Fed就已經偷偷的在購買美國國債了。

儘管官方矢口否認重啟QE，但外媒指出，如今擺在Fed面前的，是個不可能的三角習題，要維持美債流動性就得瘋狂印鈔，要控制通膨就得升息，要保住美元地位就不能讓美債崩盤。

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